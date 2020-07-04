Сегодня в России вступает в силу обновленная Конституция

Результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам. Важные нормы были приняты всей страной. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в пятницу с членами рабочей группы по подготовке изменений в Основной Закон. Принятые поправки лежат в основе дальнейшего развития России - президент поручил кабмину учесть их в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах.

Владимир Путин: Граждане России сделали свой выбор, в соответствии с этим я подписал Указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Фото: РИА Новости

Решение всей страны

Перед началом встречи глава государства подписал указ, согласно которому поправки в Конституцию вступают в силу 4 июля. "Вступают, без всякого преувеличения, по воле народа, - заявил Владимир Путин. - Изменения, внесенные в Основной Закон страны, затрагивают каждого и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России".

Владимир Путин вновь поблагодарил "всех, кто сделал свой ответственный выбор". Он напомнил результаты: в голосовании приняло участие около 68 процентов избирателей, и абсолютное большинство - порядка 78 процентов - поддержало новые конституционные нормы. "Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, - отметил глава государства, - и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым".

Результаты голосования, по его словам, показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение. В связи с этим российский лидер обратил внимание правительства, парламента и глав регионов на то, что приоритеты и ценности, за которые отдали голоса россияне, "должны быть в полной мере реализованы в конкретных делах - в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах". Каждая норма, включенная в Основной Закон, означает не созерцание, а действие, подчеркнул Путин.

Глава государства остановился и на вопросе организации плебисцита. "В таких непростых условиях, при такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной", - заявил президент.

По сути, именно граждане стали главными авторами внесенных в Конституцию изменений, ведь их инициативы были систематизированы

"Вы работали не просто хорошо и профессионально, вы делали это искренне - я это видел, - как говорится, с душой, понимая всю важность конечного результата", - поблагодарил Владимир Путин членов рабочей группы. Ее участники проанализировали мировой опыт, организовали широкую дискуссию. По сути, именно граждане стали главными авторами внесенных в Конституцию изменений, ведь их инициативы были систематизированы. Члены группы выступали и с собственными идеями. "Ваши предложения точно совпали с ожиданиями людей", - заметил президент. В качестве примера он привел выдвинутую народным артистом РФ Владимиром Машковым инициативу о запрете на отчуждение территорий. "Думаю, многие видели репортажи, как жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение, буквально восприняли слова Владимира Львовича - о том, что эта поправка должна быть железобетонной, - напомнил Путин. - И установили в честь 67-й статьи Конституции, где зафиксировано это положение, железобетонный памятный знак". Речь идет о центральной площади Южно-Курильска, где и была размещена плита с табличкой, на которой выбит текст поправки о нерушимости российских границ.

"Надо сказать, что это касается не одной-двух территорий, а гораздо большего количества чувствительных территорий России", - отметил президент РФ.

Теперь, предупредил глава государства, России предстоит качественное изменение законодательства. Ведь оно должно полностью соответствовать обновленной Конституции, подчеркнул Путин. "Было очевидно, что, если граждане поддержат поправки, потребуется серьезная масштабная законотворческая работа. И этот момент настал", - добавил он.

Президент попросил членов рабочей группы рассказать о том, "как нам строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции".

Перенастройка правовой системы

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что законодатели уже готовы работать на ее основе. Сенатор, который также является сопредседателем профильной группы, не сомневается: "Наше законодательство в ближайшее время будет серьезно модернизировано". По его словам, законопроекты во многом уже готовы и в ближайшее время будут внесены в парламент. В частности, это касается вопросов организации и формирования органов власти. "Это касается Конституционного суда РФ, правительства, прокуратуры", - добавил Клишас. Он также рассказал, что парламентарии проанализируют лучшие практики, опробованные в ходе общероссийского голосования по поправкам, и предложат изменения в том числе и в избирательное законодательство.

Еще один сопредседатель - глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников - сообщил, что около ста федеральных и конституционных законов придется изменить для реализации поправок. Наряду с этим необходимо отладить согласованную работу публичной власти, чтобы изменения заработали эффективнее, уверен он. Рабочая группа, считает Крашенинников, может стать площадкой для дальнейшей работы над законопроектами, которые касаются поправок.

Их коллега - сопредседатель Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, дала пояснения на тему изменения регионального законодательства. Работа предстоит тоже масштабная. В итоге изменения Конституции, по ее словам, предстоит уточнить порядка 650 законов и уставов регионов. "Изменениям должно подвергнуться не только федеральное законодательство, потому что должна перенастроиться вся правовая система", - заявила она. В первую очередь, по ее словам, нужно будет актуализировать региональные законы, которые касаются занятости, медицинской помощи, молодежной политики и местного самоуправления.

Новые социальные стандарты

В центре деятельности государственных институтов должен быть человек и социально ориентированная государственная политика. Именно на это ориентировали нас граждане в ходе голосования, отметил Андрей Клишас.

Глава государства в ходе встречи отреагировал на ряд предложений ее участников. В частности, он поддержал идею проработки новых мер защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов. Кроме того, он одобрил инициативу проведения в стране уроков исторической памяти. "Замечательная идея, полностью поддерживаю", - сказал президент.

Президент высоко оценил деятельность рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Фото: РИА Новости

Владимир Путин в ходе дискуссии также отметил важность социальной поддержки россиян - об адресной помощи, напомним, также говорится в поправках в Конституцию. "Самое главное - повышать уровень доходов российских семей, - отметил глава государства. - Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот - уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать".

Комментируя проблему неравенства размеров субсидий на ЖКХ семьям с низкими доходами, Путин назвал эту тему "чрезвычайно важной и очень чувствительной для людей". Он заверил, что власти будут работать над решением этой проблемы и помогать нуждающимся. "Отсечку обеспеченности семьи, когда она может претендовать на соответствующую субсидию со стороны государства, надо менять, - пояснил глава государства. - Но это, конечно, требует определенного просчета".

Президент, кроме того, прокомментировал предложение снять законодательные ограничения на занятие бизнесом для подростков начиная с 16 лет. По его мнению, "надо о многом подумать, чтобы не допустить каких-то ошибок". "Здесь суетиться не надо", - уверен он.

Стране нужны новые граждане

Президент заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан, особенно если речь идет о соотечественниках из-за рубежа. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос председателя организации "Украинцы России" Богдана Безпалько. Тот посетовал, что переселенцы из-за рубежа встречаются в России с поборами и бюрократическими препонами при оформлении документов.

"По моему глубочайшему убеждению, Россия нуждается в притоке новых граждан. Не только в повышении рождаемости внутри страны, но и в привлечении людей из-за границы", - сказал президент. "Конечно, если речь идет о наших соотечественниках, носителях русского языка, русской культуры, мы вдвойне, втройне заинтересованы в притоке таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова", - добавил он.

При этом российский лидер отметил, что экономике страны уже не хватает рабочих рук, а скоро этот дефицит станет еще заметнее. "Это становится реальным, серьезным ограничителем экономического роста в стране", - подчеркнул Путин.

В некоторых странах работа по привлечению кадров поставлена на серьезный, даже научный уровень. "И нам надо это сделать", - считает он.

Что же касается ограничений, о которых говорил Безпалько, то Владимир Путин назвал их вредными. "Безусловно, от этого надо избавляться. Я много раз давал на этот счет поручения", - отметил президент. Он предложил сотрудникам своей администрации и представителям правительства подумать о том, как сократить финансовые издержки для соотечественников, возвращающихся на историческую родину. "Мы можем сделать это достаточно быстро", - отметил президент.

Главный гарант стабильности

Среди тем, которые прокомментировал президент, - возможность замены очного обучения на дистанционное. Полностью это невозможно, уверен Путин. "Здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника", - заявил он. При этом президент отметил, что технические возможности сферы образования развиваются, в том числе - дистанционные формы, пытаться остановить технический прогресс невозможно, да и не нужно.

"Но, разумеется, подменять оно другим не следует, мы и не собираемся этого делать", - подчеркнул Владимир Путин.

Он согласился с мнением председателя "Союза женщин России" Екатерины Лаховой о том, что нужен контроль в сфере применения дистанционных форм обучения. "Это точно должно быть под контролем, нужно вырабатывать общие, рамочные правила и, исходя из этого, развивать нашу образовательную систему", - заключил он.

Ценные для общества предложения, которые не вошли в Конституцию РФ, должны быть реализованы на уровне законов или подзаконных актов. "Все упаковать в Конституцию практически невозможно, нереально, да и по сути дела не нужно, это не конституционный уровень. Но предложения, которые поступили от людей, которые мы не можем учесть в Конституции и которые представляют из себя безусловную ценность для общества, эти предложения, безо всяких сомнений, должны быть реализованы", - сказал он. "Главное, чтобы нам ничего не потерять из того, что люди наработали и предложили полезного для страны", - заявил Путин.

Люди, по его словам, сердцем почувствовали, что вынесенные на голосование предложения востребованы и необходимы стране. "Этот внутренний настрой граждан России на то, чтобы создать условия для поступательного стабильного развития страны, чрезвычайно важен", - считает Путин. Он подчеркнул: главным гарантом стабильности в России является ее народ, способный принимать ответственные решения.

Рабочая группа может продолжить работу, чтобы вести правотворческую деятельность. "Я просил бы вашу группу не расходиться, продолжить работу уже на основе тех поправок, которые внесены в Конституцию", - обратился президент к участникам встречи.

Указ Президента Российской Федерации

Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" и постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 июля 2020 г. N 256/1888-7 "О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" постановляю:

1. Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", вступают в силу 4 июля 2020 г.

2. Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль

3 июля 2020 года No 445