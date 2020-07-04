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04.07.2020 15:54
Рубрика: Происшествия

СКР обжаловал решение прокуратуры по делу о получении взятки следователем

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет не согласился с позицией Генеральной прокуратуры по обвинению своего следователя, которого заподозрили в получении взятки.

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Сегодня СКР обжаловал Генеральному прокурору РФ решение заместителя Генерального прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя СК России. Получается, что он это сделал спустя буквально несколько часов после того, как следователя после допроса отпустили домой, а зампрокурора отменил решение о возбуждении дела.

Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Следственный комитет обжаловал Генеральному прокурору РФ решение заместителя Генерального прокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России".

Напомним, что Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело против следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 статье 290 УК РФ - "получение взяток в особо крупном размере".

"Установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя", - уточнила Петренко.

Следственный комитет настаивает, что уголовное дело было возбуждено "на достаточных основаниях по материалам, предоставленным ФСБ России".

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