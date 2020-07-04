Состоялось награждение победителей всеармейского конкурса "Воин мира"

В субботу в Доме офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге чествовали победителей всеармейского этапа конкурса военно-профессионального мастерства "Воин мира". Он проходил в рамках Армейских международных игр-2020.

В церемонии участвовал заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Мне отрадно отметить, что все участники конкурса на протяжении пяти напряженных и насыщенных дней соревнований целеустремленно и бескомпромиссно боролись за право быть лучшими и гордо именоваться военными профессионалами и мастерами высокого класса. При этом в полной мере были проявлены командный дух, упорство и воля к победе, товарищеская взаимопомощь, выдержка, стойкость и личное мужество, то есть те качества, которые должны быть нравственной основой каждого военнослужащего и воинского коллектива", - обратился он к участникам состязаний.

Первое место в конкурсе заняла команда Западного военного округа. Вторыми стали представители Воздушно-десантных войск, третьими - военнослужащие Центрального военного округа.

Победу в личном зачете совокупно по всем номинациям одержали Николай Никитин из ЗВО и десантница Екатерина Дайлидко. Награды им вручил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Конкурс военно-профессионального мастерства "Воин мира" проходил с 29 июня по 4 июля в Екатеринбурге. В ходе пяти соревновательных дней военнослужащие приняли участие в интеллектуальном этапе "Эрудит", в ходе которого определяли лучших в знании военной истории, политической и военной географии, международного гуманитарного права. В рамках спортивного этапа "Атлет" представители 13 команд на полигоне в Свердловской области соревновались в выполнении одиночных и комплексных упражнений на силу, скорость и выносливость.

Литературно-художественный и танцевальный творческий этап "Кавалер (Сударыня)" организовали на сцене окружного дома офицеров. Конкурсанты представили 70 творческих номеров в четырех номинациях: песня, танец, игра на музыкальных инструментах и художественное чтение.

На этапе "Снайпер" судьи оценивали уровень огневой подготовки военнослужащих. Они выполняли стрельбу из положений лежа, с колена и стоя на время и точность.

В рамках заключительного этапа "Профессионал" соревнующиеся продемонстрировали свои умения и навыки по медицинской и общей боевой подготовке.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, всего в конкурсе военно-профессионального мастерства "Воин мира" участвовали 78 военнослужащих из 13 команд. Они представляли Центральный, Западный, Восточный и Южный военные округа, а также Северный флот, Воздушно-космические силы, Ракетные войск стратегического назначения, ВДВ, 12-е Главное управление, Военный университет, Московское высшее общевойсковое командное училище, МЧС России и Национальную гвардию.