США получили замену российским ракетным двигателям

Образец первого ракетного двигателя BE-4 от производителя Blue Origin получила компания United Launch Alliance. Его будут использовать для тестовых испытаний вместе с ракетой-носителем. Об этом сообщает портал Space News со ссылкой на представителей Blue Origin. Второй BE-4 будет доставлен до конца июля.

United Launch Alliance уже показала агрегат, который не является серийным, в своем Twitter. В комментарии сообщается, что ракета нового поколения будет готова к запуску в 2021 году.

Отмечается, что BE-4 заменят российские двигатели РД-180, которыми оснащали ракеты семейства Atlas. Всего с 1999 года в США было поставлено 116 таких аппаратов. Ранее в США признавали, что полностью отказаться от импортных силовых установок не получится до 2024 года, напоминает РИА Новости.