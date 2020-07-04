Новости

ВОЗ остановила испытания трех лекарств от COVID-19 22:08
США получили замену российским ракетным двигателям 21:54
ФК "Шахтер" в ранге чемпиона Украины победил киевское "Динамо" 21:52
Тигрица нанесла смертельное ранение сотруднице зоопарка Цюриха 21:30
Организована проверка по факту гибели военнослужащего РФ в Армении 20:53
МИД просит вернувшихся самостоятельно из-за границы россиян вернуть деньги 20:53
Почти 7 тысяч человек в Вооруженных силах выздоровели от коронавируса 20:44
К июлю продажи авиа- и железнодорожных билетов почти восстановились 20:37
"Сельта" свела вничью игру с "Бетисом" в Примере, Смолов отыграл 53 минуты 20:20
"МЮ" разгромил "Борнмут" в 33-м туре чемпионата Англии по футболу 19:51
В МИД РФ заявили о соблюдении страной моратория на ядерные испытания 19:24
В Оренбуржье продлили запрет на посещение курортов и санаториев 19:12
Renault Logan Stepway: тест седана с задатками кроссовера 18:23
В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей 17:39
"Родина" пойдет на выборы как партия российских регионов 17:31
Власти Ирана вводят обязательный масочный режим в стране 16:40
Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище 16:36
Составлен список лучших хорроров десятилетия 16:29
Москва возмущена решением суда Лондона по золоту Венесуэлы 16:27
МЧС Москвы предупредило о сильном дожде и грозе 16:16
В МИД РФ располагают данными об участии разведки США в наркоторговле 16:01
Тормозить или объезжать? Что делать, если животное выбежало на дорогу 16:00
Вышел трейлер якутской мистической драмы "Пугало" 15:56
СКР обжаловал решение прокуратуры по делу о получении взятки следователем 15:54
В Волгограде раскрыли крупную сеть подпольных казино 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
04.07.2020 21:54
Рубрика: Общество

США получили замену российским ракетным двигателям

Образец первого ракетного двигателя BE-4 от производителя Blue Origin получила компания United Launch Alliance. Его будут использовать для тестовых испытаний вместе с ракетой-носителем. Об этом сообщает портал Space News со ссылкой на представителей Blue Origin. Второй BE-4 будет доставлен до конца июля.

Роскосмос: Ракету-носитель "Ангара" могут сделать многоразовой

United Launch Alliance уже показала агрегат, который не является серийным, в своем Twitter. В комментарии сообщается, что ракета нового поколения будет готова к запуску в 2021 году.

Отмечается, что BE-4 заменят российские двигатели РД-180, которыми оснащали ракеты семейства Atlas. Всего с 1999 года в США было поставлено 116 таких аппаратов. Ранее в США признавали, что полностью отказаться от импортных силовых установок не получится до 2024 года, напоминает РИА Новости.

Общество Космос В мире США

Главное сегодня

В России ответили на отказ Турции признавать Крым российским
МИД просит вернувшихся самостоятельно из-за границы россиян вернуть деньги
В Госдуме предложили повысить налоговый вычет при покупке недвижимости
У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Как собственные клетки могут спасать от рака
Как обезопасить себя в грозу на открытом воздухе