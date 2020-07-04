Стали известны подробности по делу Миниахметова

Стали известны некоторые подробности, связанные со вчерашним задержанием следователя СК Миниахметова.

Сам Следственный комитет продолжает хранить молчание. ТАСС приводит слова его адвоката: следователя задержали из-за показаний о взятке некого осужденного гражданина, фамилию которого защитник не называет.

По рассказу адвоката, старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Руслана Миниахметова задержали из-за показаний дважды осужденного по делу о мошенничестве и о взятке. Но следом за громким задержанием уже поздно вечером пришло сообщение, что следствие приняло решение отпустить полковника.

По словам адвоката, следователем занималось управление по расследованию должностных преступлений самого СК и ему помогало управление "М" ФСБ. Известно, что заключенный дал показания на следователя ещё четыре года назад.

Почему его слова лишь сейчас "пошли в дело" - непонятно. Вообще заключенные крайне редко благодарят следователей за проделанную работу.

Вчера полковника допросили и, по словам защитника, ничего, кроме этих показаний, у допрашивающих не было. Поэтому обвинению оказалось больше нечего предъявить следователю.

По словам адвоката, Миниахметов не возбуждал дело против гражданина, обвинившего его во взятке за невозбуждение дела, а получил уголовное дело через два месяца после того, как оно было возбуждено.

Следователя не задержали, а поздно вечером отпустили домой. А замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела.

Руслан Миниахметов опытный сотрудник. Он расследовал уголовные дела генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова и Алексея Навального - в делах "Кировлеса" и "Ив Роше".