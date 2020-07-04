Новости

В Омске Mercedes сбил восьмерых пешеходов 10:14
Сериал "Метод Комински" получил заключительный сезон 10:13
"Жёлтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и области 10:01
В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку 09:54
В Госдуме предложили повысить налоговый вычет при покупке недвижимости 09:53
Стали известны подробности по делу Миниахметова 09:39
Для укрепления рубля потребуется больше позитивных сигналов для инвесторов 09:35
Видео: 18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж 09:30
Еще 1620 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:19
Бразилия пересекла отметку в 1,5 миллиона случаев заболевания COVID-19 08:35
Компания Air France уволит более 7500 своих сотрудников 08:22
АвтоВАЗ обязали вернуть деньги за сгоревший Lada Xray 08:06
Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте замминистра науки РФ 08:03
У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами 07:50
В Якутии при опрокидывании микроавтобуса пострадали шесть человек 07:44
ВМС США отправят два авианосца в Южно-Китайское море 07:19
Ребенок погиб в результате стрельбы в торговом центре Алабамы 07:01
На Сахалине снова заработал интернет 06:47
Четыре станции метро закрыли в Москве 06:40
В США установлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом 05:55
Вещание сирийского гостелевидения возобновилось в Алеппо 05:26
Эксперт объяснил, что никогда нельзя делать при приготовлении яиц 05:02
В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом 04:42
Близких Абдулманапа Нурмагомедова попросили не приезжать на похороны 04:18
В Японии из-за ливней объявлена массовая эвакуация людей 03:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
04.07.2020 09:39
Рубрика: Происшествия

Стали известны подробности по делу Миниахметова

Текст: Наталья Козлова

Стали известны некоторые подробности, связанные со вчерашним задержанием следователя СК Миниахметова.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
СК возбудил дело по факту растраты 46 млн рублей при ремонте института МВД

Сам Следственный комитет продолжает хранить молчание. ТАСС приводит слова его адвоката: следователя задержали из-за показаний о взятке некого осужденного гражданина, фамилию которого защитник не называет.

По рассказу адвоката, старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Руслана Миниахметова задержали из-за показаний дважды осужденного по делу о мошенничестве и о взятке. Но следом за громким задержанием уже поздно вечером пришло сообщение, что следствие приняло решение отпустить полковника.

По словам адвоката, следователем занималось управление по расследованию должностных преступлений самого СК и ему помогало управление "М" ФСБ. Известно, что заключенный дал показания на следователя ещё четыре года назад.

Почему его слова лишь сейчас "пошли в дело" - непонятно. Вообще заключенные крайне редко благодарят следователей за проделанную работу.

Вчера полковника допросили и, по словам защитника, ничего, кроме этих показаний, у допрашивающих не было. Поэтому обвинению оказалось больше нечего предъявить следователю.

По словам адвоката, Миниахметов не возбуждал дело против гражданина, обвинившего его во взятке за невозбуждение дела, а получил уголовное дело через два месяца после того, как оно было возбуждено.

Следователя не задержали, а поздно вечером отпустили домой. А замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела.

Руслан Миниахметов опытный сотрудник. Он расследовал уголовные дела генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова и Алексея Навального - в делах "Кировлеса" и "Ив Роше".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Следственный комитет Борьба с коррупцией

Главное сегодня

В Госдуме предложили повысить налоговый вычет при покупке недвижимости
Козак: Во время переговоров по Донбассу в Берлине прорыва не случилось
У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами региона
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска