Страны выражают поддержку позиции Китая в Синьцзяне

"Мы призываем воздержаться от выдвижения необоснованных обвинений в адрес Китая, исходящих из ложных сведений. Мы вновь заявляем, что работа Совета по правам человека должна проводиться на объективной, транспарентной, неизбирательной, конструктивной, неконфронтационной и неполитизированной основе. Мы подтверждаем нашу приверженность продвижению и защите прав человека и наш решительный протест против практики политизации вопросов прав человека и двойных стандартов", - говорится в совместном заявлении.

"Терроризм и экстремизм - общие враги человечества и представляют серьезную угрозу всем. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что терроризм, сепаратизм и экстремизм наносят огромный ущерб представителям всех этнических групп в Синьцзяне и серьезно ущемляют права человека", - подчеркивается в заявлении.

Страны отметили, что в ответ на угрозы Китай в соответствии с законом предпринял ряд мер для защиты прав представителей всех этнических групп в Синьцзяне. В заявлении говорится, что последние три года в Синьцзяне не было совершено ни одного теракта. Безопасность и стабильность в районе восстановлена.

Соглашаясь с тем, что права представителей всех этнических групп в Синьцзяне находятся под эффективной защитой, страны оценили открытость и прозрачность Китая, которые проявляются, среди прочего, приглашением более тысячи дипломатов, официальных представителей международных организаций, журналистов и религиозных деятелей посетить Синьцзян. Они стали очевидцами значительных достижений этого района.

В заявлении отмечается, что китайское правительство направило верховному комиссару ООН по правам человека приглашение посетить Синьцзян, и обе стороны поддерживают контакты по этому вопросу.