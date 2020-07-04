Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте замминистра науки РФ

Тверской суд Москвы принял решение отложить рассмотрение ходатайства об аресте замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова.

Напомним, Лукашевич подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Пока известна лишь фабула преступления - возбуждено уголовное дело по факту хищения более 40 миллионов рублей у Министерства образования и науки.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБиПК. В них идет речь о событиях четырехлетней давности. Тогда, в 2016 году, руководитель фирмы Марина Лукашевич, получив казенные деньги, заключила несколько договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ для Минобрнауки. Выполнять работы, уверены проверяющие, компания не планировала.

Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, "заведомо несоответствующие" условиям договоров. Принял виртуальную работу сообщник бизнесвумен, занимавший высокий пост в ведомстве.

В рамках дела прошло около 30 обысков дома и на рабочих местах фигурантов дела.