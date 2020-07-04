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04.07.2020 00:49
Рубрика: В мире

У побережья США появилась гигантская медуза

Текст: Максим Макарычев
Фото: Kip Evans / Wikimedia.org Фото: Kip Evans / Wikimedia.org
Фото: Kip Evans / Wikimedia.org

Медуза "Львиная Грива" после долгого отсутствия была замечена в непосредственной близости от некоторых пляжей в северо-восточной части Соединенных Штатов. Медуза, которая может достигать размера 1,2 метра в диаметре с щупальцами длиной более 30 метров, была обнаружена вдоль побережья от штата Мэн до Массачусетса, сообщает CNN.

Из-за своего размера медуза "Львиная грива" особенно опасна для пловцов и дайверов. Ее длинные щупальца могут ужалить человека, у которого складывается впечатление, что медуза находится в нескольких метрах от него. На пляжах по всему северо-восточному побережью США вывешены флажки, указывающие на "присутствие опасных морских животных", говорится в сообщении департамента охраны и отдыха штата Массачусетс.

Фото: wikimedia
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Пляжи Хингам и Скуйате, популярные у туристов в выходные дни, публикуют сообщения службы спасения, в которых рекомендуется соблюдать осторожность при плавании в местах, где может находиться медуза. Этот вид медуз часто появляется в глубокой воде в Северной Атлантике в конце весны и в начале лета. Но в этом году они были замечены на побережье позже и в более значительном количестве, чем раньше.

По оценкам экспертов, это явление вызвано температурными и сезонными изменениями в океанской воде. По словам Эми Арнольд, старшего эксперта в аквариуме Джорджии, "Львиная грива" может нерестить больше медуз, чем обычно, если температура воды нестабильна. При этом медузы "Львиной гривы" больше всего размножаются в ледяной воде. Хотя в этом году сообщалось о серьезных укусах медузы данного вида, ни один из них не привел к летальному исходу.

В мире США Общество Природа

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