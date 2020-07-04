Ученые считают, что любители "ужастиков" лучше готовы к пандемии

Группа американских ученых утверждает, что просмотр ужастиков и фильмов о пандемии помогает лучше психологически справляться с эпидемией коронавируса. Такой вывод сделан на основании изучения 310 добровольцев. Материал об этом исследовании размещен на сайте psyarxiv.com.

Выяснилось, что любители ужасов были менее склонны к негативным состояниям во время пандемии и испытывали меньше психологического стресса. Но еще более лучший показатель стрессоустойчивости оказался у поклонников фильмов про зомби и апокалипсис.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что просмотр страшных фильмов позволяет сначала испытать страх, а затем преодолеть его. В принципе, этот эффект хорошо известен. Некоторые ученые считают, что жесткие детские игры могут иметь важное значение с точки зрения эволюции, так как они имитируют различные опасные ситуации. В них развиваются когнитивные и моторные навыки, необходимые, чтобы противостоять угрозам в зрелом возрасте. А при просмотре ужастиков люди потенциально могут лучше подготовиться к опасным ситуациям не только физически, но и эмоционально.