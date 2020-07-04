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04.07.2020 09:53
Рубрика: Экономика

В Госдуме предложили повысить налоговый вычет при покупке недвижимости

Текст: Татьяна Замахина

В целях повышения доступности жилья предложено вдвое увеличить сумму, из которой граждане могут получать имущественный налоговый вычет. С данной инициативой выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Фото: iStock
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Письмо с предложением отправлено премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает RT.

Пока что после покупки жилья официально работающий гражданин может обратиться за возвратом НДФЛ (13%) с суммы до 2 млн рублей. То есть сумма возврата составит 260 тыс. Если жилье взято в кредит, то может быть дополнительный вычет - с суммы до 3 млн рублей по процентам по кредиту.

Парламентарий в своем обращении предложил довести суммы, подлежащие налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости. Ведь нынешние суммы, по его оценке, далеки от реальной стоимости жилья, особенно в российских мегаполисах. А именно - увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза - до 4 млн и 6 млн рублей соответственно.

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