В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей

На юге Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей. Как пишут журналисты, эти люди находятся в состоянии "остановки сердца и легких". В соответствии с установленной процедурой, изменения в регистрационные записи смогут внести только после констатации смертельных исходов врачами.

На острове Кюсю в префектурах Кумамото и Кагосима объявлен самый высокий уровень опасности, сообщает агентство "Киодо". Многочисленные осадки спровоцировали выход рек из берегов и стали причиной оползней.

Ожидается, что количество жертв в ближайшее время увеличится. По последним данным, девять человек числятся пропавшими без вести. Один местный житель серьезно травмирован и находится в тяжелом состоянии.

В новостях показывают страшные кадры из района бедствия. Некоторые дома практически полностью ушли под воду, на улицах видны разрушения и грязь. Люди ждут спасателей на крышах.

На помощь пострадавшим направлены отряды полиции и пожарных. В район бедствия командированы 10 тысяч служащих Сил самообороны страны.