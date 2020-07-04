В Японии из-за ливней объявлена массовая эвакуация людей

Из-за ливней на юго-западе Японии объявлена массовая эвакуация людей. Свои дома должны покинуть 145 тысяч человек, информирует NHK.

Метеорологи Страны восходящего солнца предупредили, что на префектуры Кагосима и Кумамото обрушатся очень сильные дожди. Реки выйдут из берегов, будут затоплены обширные территории. Отряды Сил самообороны Японии готовятся к отправке в регион для оказания помощи местным спасательным службам.

При канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ создан оперативный штаб, который собирает и анализирует поступающую информацию.

Дожди уже привели к разливу рек и оползням. Перекрыты отдельные участки дорог. О жертвах и пострадавших ТАСС не сообщает.