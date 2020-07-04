В МИД РФ не исключили приход талибов к власти в Афганистане

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут прийти к власти в Афганистане в составе коалиционного правительства, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1". По его мнению, попытка захвата талибами власти настроит против них все мировое сообщество.

Кабулов считает, что благоразумная часть талибов понимает, что при попытках захватить власть "против них будут все", в том числе Россия. Дипломат также раскритиковал радикалов, выступающих за активизацию боевых действий с целью единоличного контроля в стране.

В конце февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренности, Соединенные Штаты и коалиция выведут в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, обязуются не использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу для безопасности американской стороны и их союзников. До переговоров о прекращении огня в качестве меры доверия должны быть освобождены до пяти тысяч сторонников движения и до одной тысячи человек, удерживаемых талибами.