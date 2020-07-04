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04.07.2020 14:18
Рубрика: Власть

В МИД РФ отвергли возможную причастность страны к радиации в Европе

Текст: Александр Саможнев
Утверждения о том, что испытания Россией перспективных вооружений "Посейдон" и "Буревестник" могли стать причиной повышения радиационного фона над Северной Европой, абсолютно безосновательны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Разумеется, я категорически отвергаю такого рода увязки как абсолютно безосновательные. Это элемент пропаганды, элемент общих американских усилий, направленных на то, чтобы посеять неуверенность, особенно среди европейцев по поводу происходящего", - сказал Рябков, чьи слова приводит РИА Новости.

Кремль опроверг сообщения о повышенном радиационном фоне

По его словам, это не первый и не последний случай, когда американцы пытаются организовать информационный вброс в публичное пространство. Такие действия относительно российских разработок перспективных систем ядерного сдерживания продолжатся.

Вместе с тем Москва предлагала и будет и предлагать США "заниматься тематикой перспективных систем в более широком контексте с упором на перспективные американские системы, оказывающих крайне дестабилизирующий характер на ситуацию". Американцы знают российский перечень, им известно об озабоченности Москвы.

"В отличие от США мы предпочитаем делать это профессионально и за закрытыми дверями, а коллеги идут по другому пути, похожему на то, что происходило в последние дни с афганским сюжетом. Это часть общего курса и к делу контроля над вооружениями не имеет никакого отношения", - заключил Рябков.

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