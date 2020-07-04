В МИД РФ располагают данными об участии разведки США в наркоторговле

Обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркотрафике из Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-1".

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике", - отметил Кабулов.

Эта информация ни для кого не является секретом, все, в том числе и в Афганистане, воспринимают действия американцев как данность, заключил дипломат.