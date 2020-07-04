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04.07.2020 16:01
Рубрика: Власть

В МИД РФ располагают данными об участии разведки США в наркоторговле

Текст: Александр Саможнев

Обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркотрафике из Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-1".

В МИД РФ не исключили приход талибов к власти в Афганистане

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике", - отметил Кабулов.

Эта информация ни для кого не является секретом, все, в том числе и в Афганистане, воспринимают действия американцев как данность, заключил дипломат.

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