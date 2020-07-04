В МИД РФ заявили о соблюдении страной моратория на ядерные испытания

Россия продолжает строго придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания, а также выполнять положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на то, что документ не вступил в силу, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломаты отмечают, что в отличие от США российская сторона ратифицировала договор еще 20 лет назад и успешно его выполняет. При этом любые разногласия в отношении критериев соблюдения соответствующих обязательств могут и должны быть урегулированы в рамках ДВЗЯИ после его вступления в силу. Пока США не ратифицировали документ, обсуждать с ними соблюдение обязательств в области запрета ядерных испытаний представляется контрпродуктивным, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь Соединенные Штаты выдвинули претензии о якобы нарушении Россией моратория на ядерные испытания, проводя ядерные эксперименты, не соответствующие американским стандартам "нулевой мощности". Причем сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще. Россия не должна следовать никаким "стандартам США" в области ядерных испытаний, считают в МИДе.

Инсинуации вброшены для того, чтобы отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), полагают дипломаты. Отказавшись от ратификации договора, американская сторона поставила его на грань полного развала. Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока еще действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания и, как следствие, к полному разрушению ДВЗЯИ, подчеркнули в ведомстве.