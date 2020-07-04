В Минске появился новый светомузыкальный фонтан

Мультиформатную площадку, оснащенную видео- и лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран, презентовали накануне вечером в белорусской столице на реке Свислочь. Она стала подарком белорусской столице ко Дню Независимости. На открытии светомузыкального фонтана, сообщают новостные порталы, присутствовали президент Александр Лукашенко и глава правления "Сбербанк России" Герман Греф.

По мнению главы государства, водяной шедевр украсил одно из красивейших мест столицы с удивительной историей - парк имени Янки Купалы, который появился на этом месте ровно 70 лет назад. "Страна еще не оправилась после войны, многие живут в землянках, но люди тянутся к прекрасному, закладывают парк", - сказал президент.

С открытием фонтана, полагает Лукашенко, историческая набережная Свислочи заиграет новыми красками, станет центром притяжения для молодежи, новой площадкой для интересных проектов. Президент пожелал, чтобы их было как можно больше - интересных, динамичных, креативных, таких, которые сделают жизнь города еще более яркой.

Кстати, в этот же день во время встречи с Германом Грефом белорусский руководитель предложил своему визави принять участие в финансировании крупных проектов в РБ. "Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке", - пояснил он, добавив, что если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, "буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики", - сказал глава государства.