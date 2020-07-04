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04.07.2020 22:30
Рубрика: Власть

В Совфеде пояснили, почему Россия может выдвигать требования к Украине

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Россия - единственная страна в мире, у которой есть историческое право выдвигать какие-либо требования в отношении Украины. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что никто не может ничего требовать у независимого украинского государства.

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Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров политсоветников стран "нормандской четверки" отметил, что Москва требует от Киева в ближайшее время подготовить проект поправок в Конституцию по децентрализации. Это предусматривают Минские соглашения. Однако это вызвало негативную реакцию Зеленского.

"Украина как государство состоялась благодаря России", - приводит слова Цекова РИА Новости. Сенатор напомнил, что "Россия защищала, развивала и расширяла Украину", и в итоге "весь юго-восток современной Украины и западная часть - это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией".

По словам Цекова, Зеленский лукавит о своей независимости, "так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза". При этом президент "плохо понимает реалии". "Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно прежде всего прислушиваться к России", - констатировал сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины

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