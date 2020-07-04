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04.07.2020 00:41
Рубрика: Общество

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Только разработанный в свое время против лихорадки Эбола препарат "Ремдесивир" показывает обнадеживающие результаты при лечении COVID-19. Такое мнение высказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

"На данный момент, кроме "Ремдесивира", который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нет других обнадеживающих противовирусных лекарств", - приводит слова Сваминатан РИА Новости.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19. Он уже доказал эффективность при лечении вирусов SARS и MERS, которые, как известно, являются предшественниками COVID-19. Больным, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства.

Между тем в России уже одобрены два противовирусных препарата. В конце июня Минздрав зарегистрировал препарат "Арепливир". Он является аналогом японского "Фавипиравира", который обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов (к ним относится и COVID-19), включая вирусы гриппа, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, а также опасные для жизни вирусы. "Арепливир" - уже второй зарегистрированный в России препарат против коронавируса на основе фавипиравира. Первым стал "Авифавир".

Как уточняют РИА Новости, в конце мая академик Дмитрий Пушкарь заявил, что схему лечения "Арепливиром" уже разработали, оно будет занимать в среднем не больше недели. Лекарство действует непосредственно на вирус и за пять-шесть дней уничтожает его.

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