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04.07.2020 05:26
Рубрика: В мире

Вещание сирийского гостелевидения возобновилось в Алеппо

В сирийском городе Алеппо возобновилось вещание государственного телевидения. Как рассказали местные журналисты, вещание ведется из временной студии, размещенной в местном университете. В здание телецентра вернуться пока нет возможности. Некоторые помещения до сих пор заминированы, сообщает ТАСС.

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Директор госканала Алеппо Абдель Карим Убейд рассказал, что много эфирного времени сейчас уделяется спорту. "У нас тут много лучших в Сирии команд. Здесь все просто обожают футбол", - отметил телевизионщик.

Раньше журналистам приходилось писать сводки с передовой боевых действий. "Мы побывали во всех горячих точках. Не раз бывали под обстрелами. Но не испугались и не сдались", - говорит Фоадез Мерли, ведущий местного телеканала.

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