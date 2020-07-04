Вещание сирийского гостелевидения возобновилось в Алеппо

В сирийском городе Алеппо возобновилось вещание государственного телевидения. Как рассказали местные журналисты, вещание ведется из временной студии, размещенной в местном университете. В здание телецентра вернуться пока нет возможности. Некоторые помещения до сих пор заминированы, сообщает ТАСС.

Директор госканала Алеппо Абдель Карим Убейд рассказал, что много эфирного времени сейчас уделяется спорту. "У нас тут много лучших в Сирии команд. Здесь все просто обожают футбол", - отметил телевизионщик.

Раньше журналистам приходилось писать сводки с передовой боевых действий. "Мы побывали во всех горячих точках. Не раз бывали под обстрелами. Но не испугались и не сдались", - говорит Фоадез Мерли, ведущий местного телеканала.