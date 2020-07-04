Власти Ирана вводят обязательный масочный режим в стране

Правительство Ирана на фоне продолжающегося распространения в стране коронавирусной инфекции приняло решение с воскресенья, 5 июля, ввести обязательное ношение защитных масок в общественных местах и учреждениях. С таким заявлением выступил президент ИРИ Хасан Роухани.

В соответствии с решением Национального Штаба по противодействию COVID-19, предоставление услуг населению в государственных секторах экономики, включая банковскую и транспортную сферы, "будет регулироваться медицинскими протоколами и оказываться только при наличии масок".

При этом, как заявил Роухани в эфире местного телевидения, если государственные служащие с завтрашнего дня будут приходить на работу без масок, руководство обяжет вернуться их домой и засчитает нарушителям прогул.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в Иране остается напряженной. Накануне от заболевания скончались 148 человек и число жертв с 19 февраля достигло 11 408. По последним данным, всего в стране зарегистрировано 237 878 случаев заражения, выздоровели 198 949 пациентов.