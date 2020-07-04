ВМС США отправят два авианосца в Южно-Китайское море

ВМС США в ближайшие дни отправят два атомных авианосца и несколько сопровождающих военных кораблей в Южно-Китайское море для участия в военных учениях, сообщает CNN. По мнению экспертов, это демонстрация силы на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином по широкому кругу вопросов.

Корабли USS Nimitz и USS Ronald Reagan проведут операции в Филиппинском море и Южно-Китайском море, пояснил лейтенант Джо Джеили, представитель Седьмого флота ВМС США. По его словам, присутствие двух авианосцев в регионе не является реакцией на какие-либо политические или мировые события.

Но эксперты считают иначе. Они уверены: данный шаг стал ответом на китайские военные учения, проводимые недалеко от спорных Парасельских островов. Ранее госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз, нагнетая обстановку, заявил о якобы "незаконных претензиях Пекина на острова в спорных водах Южно-Китайского моря". На Парасельские острова претендуют Китай, Вьетнам и Тайвань, и США уже давно заявляют, что Пекин якобы милитаризировал данные острова путем развертывания военной техники и строительства военных объектов.