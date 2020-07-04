За сутки в России подтверждено 6632 случаев COVID-19

За сутки в 84 регионах России подтверждено 6632 случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 29,6% без клинических проявлений.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Распределение по субъектам такое:
- Москва 680
- Московская область 275
- Ханты-Мансийский АО 273
- Санкт-Петербург 271
- Свердловская область 268
- Иркутская область 235
- Нижегородская область 225
- Ямало-Ненецкий АО 197
- Воронежская область 152
- Красноярский край 136
- Мурманская область 134
- Челябинская область 128
- Архангельская область 117
- Новосибирская область 111
- Ульяновская область 107
- Республика Тыва 100
- Саратовская область 98
- Ставропольский край 96
- Ростовская область 94
- Алтайский край 92
- Волгоградская область 91
- Самарская область 87
- Омская область 87
- Оренбургская область 81
- Тюменская область 81
- Пензенская область 75
- Хабаровский край 74
- Приморский край 69
- Тульская область 68
- Ивановская область 67
- Кемеровская область 67
- Республика Коми 63
- Томская область 63
- Чувашская Республика 62
- Краснодарский край 59
- Республика Саха (Якутия) 57
- Республика Дагестан 55
- Пермский край 54
- Белгородская область 52
- Калужская область 52
- Брянская область 51
- Курская область 51
- Ленинградская область 51
- Забайкальский край 49
- Владимирская область 47
- Кабардино-Балкарская Республика 47
- Новгородская область 46
- Республика Башкортостан 46
- Камчатский край 46
- Ярославская область 45
- Карачаево-Черкесская Республика 44
- Республика Карелия 43
- Смоленская область 42
- Тамбовская область 42
- Тверская область 42
- Курганская область 41
- Астраханская область 40
- Республика Хакасия 40
- Рязанская область 39
- Республика Калмыкия 39
- Республика Татарстан 38
- Республика Мордовия 37
- Республика Бурятия 37
- Липецкая область 35
- Псковская область 35
- Орловская область 34
- Кировская область 33
- Сахалинская область 33
- Магаданская область 32
- Республика Алтай 31
- мурская область 31
- Республика Адыгея 29
- Республика Марий Эл 28
- Республика Ингушетия 26
- Удмуртская Республика 23
- Костромская область 22
- Вологодская область 22
- Республика Северная Осетия 22
- Калининградская область 18
- Чеченская Республика 9
- Республика Крым 6
- г. Севастополь 3
- Ненецкий автономный округ 2
- Еврейская АО 2
Всего в России зарегистрировано 674515 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Чукотский АО 0%
- г.Москва 0,3%
- Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика 0,5%
- Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,7%
- Республика Ингушетия, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Крым 0,8%
За последние сутки подтверждено 168 летальных случаев:
- Владимирская область 3
- Воронежская область 3
- Ивановская область 1
- Калужская область 3
- Курская область 2
- Липецкая область 1
- Московская область 8
- Орловская область 4
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 4
- Москва 25
- Республика Коми 1
- Архангельская область 3
- Мурманская область 1
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 31
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 3
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Удмуртская Республика 1
- Республика Чувашия 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 5
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 2
- Ульяновская область 5
- Свердловская область 5
- Ханты-Мансийский АО 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Тыва 1
- Алтайский край 2
- Красноярский край 18
- Кемеровская область 1
- Томская область 3
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 10 027 человек.
За сутки выписано 8 986 выздоровевших человек:
- Белгородская область 145
- Брянская область 75
- Владимирская область 142
- Воронежская область 270
- Ивановская область 40
- Калужская область 176
- Костромская область 44
- Курская область 96
- Липецкая область 88
- Московская область 458
- Орловская область 122
- Рязанская область 123
- Смоленская область 47
- Тамбовская область 131
- Тверская область 94
- Тульская область 34
- Ярославская область 155
- Москва 1620
- Республика Карелия 41
- Республика Коми 65
- Архангельская область 91
- Вологодская область 22
- Калининградская область 47
- Ленинградская область 7
- Мурманская область 63
- Новгородская область 97
- Псковская область 97
- Санкт-Петербург 251
- Республика Адыгея 25
- Республика Калмыкия 15
- Республика Крым 12
- Краснодарский край 67
- Астраханская область 17
- Волгоградская область 122
- Ростовская область 276
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 70
- Республика Ингушетия 8
- Кабардино-Балкарская Республика 94
- Карачаево-Черкесская Республика 104
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Чеченская Республика 10
- Ставропольский край 448
- Республика Башкортостан 60
- Республика Марий Эл 6
- Республика Мордовия 27
- Республика Татарстан 15
- Удмуртская Республика 39
- Республика Чувашия 23
- Пермский край 3
- Кировская область 57
- Нижегородская область 294
- Оренбургская область 11
- Пензенская область 21
- Самарская область 107
- Саратовская область 68
- Ульяновская область 110
- Курганская область 11
- Свердловская область 261
- Тюменская область 60
- Ханты-Мансийский АО 204
- Ямало-Ненецкий автономный округ 84
- Челябинская область 85
- Республика Алтай 19
- Республика Тыва 282
- Республика Хакасия 16
- Алтайский край 103
- Красноярский край 212
- Иркутская область 128
- Кемеровская область 37
- Новосибирская область 188
- Омская область 78
- Томская область 52
- Республика Бурятия 51
- Республика Саха (Якутия) 86
- Забайкальский край 91
- Камчатский край 9
- Приморский край 91
- Амурская область 21
- Магаданская область 32
- Хабаровский край 10
- Сахалинская область 9
- Еврейская автономная область 4
- Чукотский автономный округ 2
За весь период пандемии выписано по выздоровлению по России - 446 879.