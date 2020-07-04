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04.07.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6632 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в 84 регионах России подтверждено 6632 случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 29,6% без клинических проявлений.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Распределение по субъектам такое:

  1. Москва 680
  2. Московская область 275
  3. Ханты-Мансийский АО 273
  4. Санкт-Петербург 271
  5. Свердловская область 268
  6. Иркутская область 235
  7. Нижегородская область 225
  8. Ямало-Ненецкий АО 197
  9. Воронежская область 152
  10. Красноярский край 136
  11. Мурманская область 134
  12. Челябинская область 128
  13. Архангельская область 117
  14. Новосибирская область 111
  15. Ульяновская область 107
  16. Республика Тыва 100
  17. Саратовская область 98
  18. Ставропольский край 96
  19. Ростовская область 94
  20. Алтайский край 92
  21. Волгоградская область 91
  22. Самарская область 87
  23. Омская область 87
  24. Оренбургская область 81
  25. Тюменская область 81
  26. Пензенская область 75
  27. Хабаровский край 74
  28. Приморский край 69
  29. Тульская область 68
  30. Ивановская область 67
  31. Кемеровская область 67
  32. Республика Коми 63
  33. Томская область 63
  34. Чувашская Республика 62
  35. Краснодарский край 59
  36. Республика Саха (Якутия) 57
  37. Республика Дагестан 55
  38. Пермский край 54
  39. Белгородская область 52
  40. Калужская область 52
  41. Брянская область 51
  42. Курская область 51
  43. Ленинградская область 51
  44. Забайкальский край 49
  45. Владимирская область 47
  46. Кабардино-Балкарская Республика 47
  47. Новгородская область 46
  48. Республика Башкортостан 46
  49. Камчатский край 46
  50. Ярославская область 45
  51. Карачаево-Черкесская Республика 44
  52. Республика Карелия 43
  53. Смоленская область 42
  54. Тамбовская область 42
  55. Тверская область 42
  56. Курганская область 41
  57. Астраханская область 40
  58. Республика Хакасия 40
  59. Рязанская область 39
  60. Республика Калмыкия 39
  61. Республика Татарстан 38
  62. Республика Мордовия 37
  63. Республика Бурятия 37
  64. Липецкая область 35
  65. Псковская область 35
  66. Орловская область 34
  67. Кировская область 33
  68. Сахалинская область 33
  69. Магаданская область 32
  70. Республика Алтай 31
  71. мурская область 31
  72. Республика Адыгея 29
  73. Республика Марий Эл 28
  74. Республика Ингушетия 26
  75. Удмуртская Республика 23
  76. Костромская область 22
  77. Вологодская область 22
  78. Республика Северная Осетия 22
  79. Калининградская область 18
  80. Чеченская Республика 9
  81. Республика Крым 6
  82. г. Севастополь 3
  83. Ненецкий автономный округ 2
  84. Еврейская АО 2

Всего в России зарегистрировано 674515 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  1. Чукотский АО 0%
  2. г.Москва 0,3%
  3. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика 0,5%
  4. Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,7%
  5. Республика Ингушетия, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Крым 0,8%

За последние сутки подтверждено 168 летальных случаев:

  1. Владимирская область 3
  2. Воронежская область 3
  3. Ивановская область 1
  4. Калужская область 3
  5. Курская область 2
  6. Липецкая область 1
  7. Московская область 8
  8. Орловская область 4
  9. Рязанская область 1
  10. Смоленская область 1
  11. Тверская область 3
  12. Тульская область 4
  13. Москва 25
  14. Республика Коми 1
  15. Архангельская область 3
  16. Мурманская область 1
  17. Псковская область 1
  18. Санкт-Петербург 31
  19. Республика Калмыкия 1
  20. Астраханская область 1
  21. Волгоградская область 2
  22. Ростовская область 3
  23. Севастополь 1
  24. Республика Дагестан 3
  25. Кабардино-Балкарская Республика 2
  26. Чеченская Республика 1
  27. Ставропольский край 3
  28. Республика Башкортостан 1
  29. Республика Марий Эл 1
  30. Удмуртская Республика 1
  31. Республика Чувашия 3
  32. Кировская область 1
  33. Нижегородская область 5
  34. Оренбургская область 1
  35. Пензенская область 2
  36. Ульяновская область 5
  37. Свердловская область 5
  38. Ханты-Мансийский АО 2
  39. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  40. Республика Тыва 1
  41. Алтайский край 2
  42. Красноярский край 18
  43. Кемеровская область 1
  44. Томская область 3
  45. Забайкальский край 1
  46. Приморский край 1

За весь период по России умерло 10 027 человек.

За сутки выписано 8 986 выздоровевших человек:

  1. Белгородская область 145
  2. Брянская область 75
  3. Владимирская область 142
  4. Воронежская область 270
  5. Ивановская область 40
  6. Калужская область 176
  7. Костромская область 44
  8. Курская область 96
  9. Липецкая область 88
  10. Московская область 458
  11. Орловская область 122
  12. Рязанская область 123
  13. Смоленская область 47
  14. Тамбовская область 131
  15. Тверская область 94
  16. Тульская область 34
  17. Ярославская область 155
  18. Москва 1620
  19. Республика Карелия 41
  20. Республика Коми 65
  21. Архангельская область 91
  22. Вологодская область 22
  23. Калининградская область 47
  24. Ленинградская область 7
  25. Мурманская область 63
  26. Новгородская область 97
  27. Псковская область 97
  28. Санкт-Петербург 251
  29. Республика Адыгея 25
  30. Республика Калмыкия 15
  31. Республика Крым 12
  32. Краснодарский край 67
  33. Астраханская область 17
  34. Волгоградская область 122
  35. Ростовская область 276
  36. Севастополь 2
  37. Республика Дагестан 70
  38. Республика Ингушетия 8
  39. Кабардино-Балкарская Республика 94
  40. Карачаево-Черкесская Республика 104
  41. Республика Северная Осетия - Алания 8
  42. Чеченская Республика 10
  43. Ставропольский край 448
  44. Республика Башкортостан 60
  45. Республика Марий Эл 6
  46. Республика Мордовия 27
  47. Республика Татарстан 15
  48. Удмуртская Республика 39
  49. Республика Чувашия 23
  50. Пермский край 3
  51. Кировская область 57
  52. Нижегородская область 294
  53. Оренбургская область 11
  54. Пензенская область 21
  55. Самарская область 107
  56. Саратовская область 68
  57. Ульяновская область 110
  58. Курганская область 11
  59. Свердловская область 261
  60. Тюменская область 60
  61. Ханты-Мансийский АО 204
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 84
  63. Челябинская область 85
  64. Республика Алтай 19
  65. Республика Тыва 282
  66. Республика Хакасия 16
  67. Алтайский край 103
  68. Красноярский край 212
  69. Иркутская область 128
  70. Кемеровская область 37
  71. Новосибирская область 188
  72. Омская область 78
  73. Томская область 52
  74. Республика Бурятия 51
  75. Республика Саха (Якутия) 86
  76. Забайкальский край 91
  77. Камчатский край 9
  78. Приморский край 91
  79. Амурская область 21
  80. Магаданская область 32
  81. Хабаровский край 10
  82. Сахалинская область 9
  83. Еврейская автономная область 4
  84. Чукотский автономный округ 2

За весь период пандемии выписано по выздоровлению по России - 446 879.

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