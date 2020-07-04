За сутки в России подтверждено 6632 случаев COVID-19

За сутки в 84 регионах России подтверждено 6632 случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 29,6% без клинических проявлений.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС