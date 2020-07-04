Психологи назвали главные заблуждения людей об идеальном теле партнера

У мужчин и у женщин представления о том, каким должно быть идеальное тело партнера, сильно искажены. Более того, идеальные пропорции тела производят на противоположный пол гораздо меньшее впечатление, чем принято думать. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования психологов из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия), опубликованного в British Journal of Psychology.

Психологи Сью Лэй и Дэвид Перретт обнаружили несоответствие между стереотипными представлениями об идеальном теле у мужчин и женщин и его влиянии на партнера для краткосрочных и долгосрочных отношений

Так, исследование показало, что женщины переоценивают предпочтения мужчин в отношении худобы, а мужчины - предпочтения женщин в отношении "горы мускулов".

В эксперименте участвовали 75 мужчин и 75 женщин в возрасте от 18 до 26 лет. Им предложили интерактивные 2D изображения тел и попросили откорректировать форму эти тел, следуя инструкциям, приведенным над каждым изображением (коррекция ИМТ, процентного содержания телесного жира и пр.).

Выяснилось, что мужчины и женщины заблуждаются о предпочтениях противоположного пола.

Результаты показали, что женщины преувеличивают значение худобы для отношений с партнером - для мужчин это оказалось не столь важным. Мужчины, в свою очередь, склонны переоценивать спортивное телосложение, полагая, что женщины хотят видеть рядом с собой мускулистых партнеров. Причем, отмечают психологи, эти заблуждения особенно касались краткосрочных отношений. Участники опроса были уверены, что общепринятые стандарты физической привлекательности гарантируют максимальный успех у противоположного пола.

Авторы исследования считают, что необходимо корректировать искаженные представления о предпочтениях противоположного пола: это поможет предотвратить или устранить расстройства пищевого поведения и неудовлетворенность телом у молодых мужчин и женщин, которые находятся в плену жестких и стереотипных представлений о неких идеальных телах.