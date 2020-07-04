"Жёлтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

Гидрометцентр России объявил на субботу в столичном регионе повышенный уровень погодной опасности. Связано повышение уровня опасности с возможной грозой и ливнем.

Согласно данным метеорологов, предупреждение действует в течении ближайших 12 часов.

В этот период времени возможен ливневый дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с. Выпасть, по данным метеорологов, местами может до 10 мм осадков.

По данным ГУ МЧС по Москве, в период грозы не нужно парковать автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

Напомним, что вчера в Москве местами выпало до 30 мм осадков.