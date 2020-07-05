Антикитайские действия австралийских политиков нарастают

Полиция Австралии провела обыски в доме депутата парламента австралийского штата Новый Южный Уэльс Шакета Маселмейна. Ордер на обыск был выдан в связи с его "предполагаемыми связями с Китаем". По сообщению местных СМИ, подоплекой дела является то, что "подозреваемый неоднократно посещал и высказывал симпатии к Китаю". К тому же, в марте он написал "слишком позитивную статью", дав высокие оценки усилиям КНР в борьбе с пандемией COVID-19. В результате антикитайски настроенные силы решили заклеймить его как "коллаборациониста Китая".

Параллельно с этим представители целого ряда китайских СМИ стали жертвами давления со стороны правоохранительных органов Австралии под различными надуманными предлогами. Эти отвратительные поступки вызывают справедливое возмущение цивилизованного международного сообщества и Китая, в первую очередь.

Инцидент с Шакетом Маселмейном - это лишь малая часть картины целой серии агрессивных действий, направленных против Китая, инициированных ангажированными и ассоциированными с Западом антикитайскими силами в Австралии. По данным китайских СМИ, заслуживающим полного доверия, в здании посольства КНР в Австралии, построенном в начале 1990-х годов, было обнаружено множество прослушивающих устройств. Так кто же в этой ситуации кому угрожает?

Наряду с этим, австралийский новостной портал APAC NEWS на днях опубликовал сообщение, в котором говорится, что хотя Австралийский институт стратегической политики (ASPI) постоянно стремится демонстрировать свою независимость, но на деле он напрямую зависит от лоббистов китайских интересов, которые создают условия для распространения т. н. "китайской угрозы".

При этом в открытых источниках есть информация, что главным спонсором ASPI является министерство обороны Австралии, а правительства США, Великобритании и целого ряда других стран, а также крупные производители и торговцы вооружениями - это важные источники финансирования этого института.

В связи с этим, официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что отдельные лица Австралии постоянно муссируют идею так называемого "китайского влияния", а также выдают ложные суждения о вмешательстве и разного рода проникновении КНР в дела Австралии. В то же время ряд американских и австралийских ангажированных политиков при всяком удобном, как, впрочем, и сомнительном и неподходящем случае, необоснованно обвиняют Китай в распространении ложной информации.

Эксперты указывают, что отдельные лица и даже политические круги Австралии институционально и финансово связаны с США, по чьей указке они пытаются сдерживать развитие Китая. Однако их действия непременно имеют "тень" Соединенных Штатов, поэтому легко отслеживаемы и предсказуемы в своих шаблонах и последствиях. При заметном росте мощи Китая, который пугает Запад, американские политики продолжают использовать устаревшие инструменты "оффшорной дестабилизации" посредством принудительного укрепления американо-австралийского союза. В риторике квази-партнерских переговоров на уровне правительств используются даже санкции и угрозы - включая исключение Австралии из международного разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes). Последним поводом было сдерживание развертывания в стране сетей 5G китайского стандарта.

На этом фоне правые австралийские политики совместно с антикитайскими силами Вашингтона прилагают все возможные усилия, чтобы поставить Китай в затруднительное положение. Так, в мае этого года австралийская газета The Daily Telegraph опубликовала статью с изложением ключевых данных из досье "Пять глаз" о китайской политике дезинформации и сокрытии фактов в отношении COVID-19. Однако она сразу же была опровергнута СМИ многих стран, которые указали, что секретный документ разведслужб англоязычных стран с критикой Китая в вопросе COVID-19 - это с большой вероятностью фальшивка.

1 июля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон представил обновленную военную стратегию, согласно которой на ВПК и оборонный потенциал страны в течение 10 лет планируется потратить 270 миллиардов австралийских долларов (около 186 миллиардов доларов США). В соответствии с положениями доктрины, защита национальной территории, обеспечение безопасности в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, а также содействие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе являются тремя основными "оборонительными" задачами страны. Аналитики отмечают, что реальная цель Австралии ясна - она намерена наращивать сотрудничество с США, чтобы совместно сдерживать Китай и многофакторное развитие указанных регионов.

Согласно уже сформированному оборонному бюджету, большинство военных позиций - от вооружений до технологий - Австралия закупит в США. В связи с этим, местные жители через соцсети и прочими средствами раскритиковали правительство Скотта Моррисона. Даже обыватели подчеркивают, что средства налогоплательщиков пойдут на негодные цели. Пострадает благосостояние страны, в жертву будут принесены интересы Австралии. И все это делается не просто в угоду, а по прямой указке США.

На деле Австралия получает большую прибыль от торгово-экономического сотрудничества и социально-образовательных обменов с Китаем. Дестабилизация, а тем более подрыв двусторонних отношений, нанесут ущерб, в первую очередь, народу Австралии. По данным Австралийского бюро статистики, в 2019 году Китай сохранил позицию главного торгового партнера этой страны.

Как отмечают аналитики, реальной угрозой интересам Австралии является действия американской администрации и их местных марионеток. Аналогичным образом США осознанно и планомерно подрывают глобальную многостороннюю торговую систему, в качестве основы которой выступает ВТО. Их агрессия и стремление к гегемонии наносят ущерб интересам множества ключевых торговых держав, включая Австралию.

С политической точки зрения, между Соединенными Штатами и Австралией существуют большие трения, поскольку нынешнее правительство США подрывает соглашение о переселении беженцев из Австралии в Соединенные Штаты, которое было подписано в ноябре 2016 года премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом и президентом США Бараком Обамой, который завершал свой второй президентский срок.

Австралийские политики должны понять, кто их истинный друг и партнер, где имеется позитивное прагматичное сотрудничество, а где - угрозы, шантаж и ущерб. Им необходимо своевременно скорректировать политику и реальные действия в отношении Китая, чтобы, в первую очередь, защитить интересы собственного народа.