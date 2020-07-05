Байден заявил, что системный расизм в США существует более 200 лет

Системный расизм в Соединенных Штатах Америки существует более 200 лет, и все это время он оказывает разрушительное влияние на общество. Такое мнение высказал кандидат в президенты США, бывший вице-президент страны Джозеф Байден.

По его мнению, принцип равенства в стране не был полностью воплощен никогда. Он отметил, что в США всегда шла борьба идей - "о том, что все созданы равными, и расизма, который нас разобщает".

Напомним, тема расизма с новой остротой была поднята в США после трагического инцидента 25 мая с задержанием в Миннеаполисе белым полицейским афроамериканца, скончавшегося от полученных при этом травм.