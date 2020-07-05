Посмотрел американский комедийный сериал "Великая" о русской императрице Екатерине II. Автор сценария - австралиец Тони МакНамара. В главной роли - американская актриса Эль Фэннинг, в роли Петра III - английский актер Николас Холт.

Да простят меня ревнители отечественной истории, мне этот сериал не показался ужасным. Конечно, если не смотреть его всерьез, как делают многие зрители, затем возмущаясь "невежеством" создателей сериала. Понятно, что фильм, где русский двор XVIII века представлен в том числе и черными, как смола, африканцами, а также индусами, - не может быть всерьез. Вопрос в том, смешно это или нет. Обаятельна игра актеров или плоха. От себя скажу: местами смешно, местами - нет. Но все актеры играют превосходно.

Еще из этого сериала я понял, какие именно русские писатели реально известны за границей. Это Толстой (чернокожий Ростов - привет "Войне и миру"), Достоевский (граф Раскольников - привет "Преступлению и наказанию"), Чехов (придворный врач) и Горький (тоже граф).

Пожалуй, единственный неприятный момент это все-таки трактовка русских в целом. Да, фейк, но и фейк не возникает на пустом месте. Если мы задумаемся, что хотели сказать о нас авторы сериала, то получится примерно так. Русские всегда были варварами. Без "руководящей роли" иностранцев они бы ничего не добились. Брошенная в русскую "грязь" немка Екатерина - единственное "зерно", из которого может вырасти что-то разумное. Словом, свет с Запада!

Я тоже придерживаюсь "европейской", а не "азиатской" точки зрения на развитие России; и здесь на моей стороне не только Тургенев, но и Достоевский. Напомню слова его героя из романа "Подросток": "Русскому Европа так же драгоценна, как Россия; каждый камень в ней мил и дорог". Кстати, в сериале дочь немецкого князя Ангальт-Цербстского становится Екатериной Великой через осознание себя русской.

События последнего времени убеждают нас, что не Америке, не Европе, не Англии смеяться над нашим "варварством"

Проблема в другом. События последнего времени убеждают нас, что не Америке, не Европе, не Англии смеяться над нашим историческим "варварством". И уж точно не Австралии, где на днях центральное радио объявило шахматы "расистским видом спорта", потому что первыми там всегда начинают "белые".

Не Англии, где совсем недавно в Бристоле снесли и бросили в воду скульптуру консерватора и филантропа Эдварда Колстера, а в Лондоне осквернили памятник выдающемуся политику и писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Уинстону Черчиллю.

И не Америке, где буквально на днях в Балтиморе снесли и сбросили в бухту памятник Христофору Колумбу, который пятьсот лет назад этот Новый Свет для европейцев вообще-то открыл, о чем знает каждый российский школьник, но о чем, видимо, не говорят на школьных уроках в Балтиморе.

Здесь еще крайне любопытен сам факт не просто свержения "идолов", но сбрасывания их в воду, то есть "утопления". У нас такими забавами занимался в конце X века князь Владимир Красно Солнышко, когда крестил Русь, и по всему Киеву рубили, свергали и "топили" в Днепре языческих богов. В летописи говорится: "волокли с горы утопити в Днепр". Но, строго говоря, и за Киев мы сейчас вроде как не в ответе - столица иностранного государства.

Последний серьезный памятник, который свергли в центре Москвы, был Дзержинский на Лубянской площади. Я это хорошо помню: 1991 год, ночь, прожекторы, железный трос на шее "истукана" и возбужденные крики людей. У меня до сих пор это вызывает смешанные чувства. Но я и представить себе не могу, чтобы разъяренная толпа не просто свергла памятник, а потащила его к Москве-реке (кстати, недалеко), чтобы "утопить". А если это начнет происходить в моей стране сегодня, в XXI веке, я, может, всерьез задумаюсь: не уехать ли мне из "этой страны"? Вопрос - куда?

У Александра Твардовского есть гениальное стихотворение о сносе памятника Сталину "Дробится рваный цоколь монумента..." И там есть поразительные по культурной мудрости слова: "Все, что на свете сделано руками, / Рукам под силу обратить на слом. / Но дело в том, что сам собою камень / - Он не бывает ни добром, ни злом". Вот это слова наследника старой и великой культуры. Которая в свое время прошла очень серьезные искушения и испытания, в том числе и снося свои памятники. Думаю, не надо напоминать, что у нас происходило после Октября 1917 года, когда один за другим крушили статуи не только императоров, но генерала Скобелева, Сусанина, и мемориалы героям Отечественной войны 1812 года. Когда наш гениальный поэт Маяковский призывал взорвать Зимний дворец, а другой гениальный поэт Блок с ним хотя и спорил, но соглашался, что Зимний дворец он тоже "ненавидит". Ведь это символ "рабовладельческого прошлого", построенный руками рабов. И почему бы потомкам этих рабов этот символ не снести?

Когда-то Александр Солженицын высказал мысль, что Западу еще предстоит пройти путь ошибок, который прошли мы

Но мы все это прошли. Мы стали культурными и "толерантными" просто до невозможности! Разве что поспорим о том, стоит ли возводить памятник "злодею" Ивану Грозному в Орле. Поспорим, поспорим, да и установим. И никому от этого ни жарко ни холодно. Несогласные обращаются в суд. Но нас же при этом упрекают в "варварстве" - тирана возвеличиваем. Мы и Владимиру Солнышку памятник в Москве воздвигли, недалеко от маршала Жукова. Так поступает культурная нация, которая ценит свою историю.

Когда-то Александр Солженицын высказал странную на тот момент мысль, что Западу еще предстоит пройти тот путь ошибок и искушений, который уже прошли мы. Мне самому она казалась тогда странной - ведь свет-то с Запада...

А ведь был прав, прав!