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05.07.2020 19:31
Рубрика: Спорт

Баскетболист Девин Букер остается в "Химках"

Текст: Илья Трисвятский
Фото: Пресс-служба БК "Химки" Фото: Пресс-служба БК "Химки"
Фото: Пресс-служба БК "Химки"

Безоговорочный лидер недоигранного сезона Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб "Химки" продолжает активную кадровую летнюю кампанию, направленную, прежде всего, на сохранение костяка боевого состава. Заключен новый контракт с 29-летним центровым из США Девином Букером.

Напомним, что ранее "Химки" объявили о продлении отношений на разные сроки с тремя ведущими и наиболее опытными российскими игроками - лучшим бомбардиром за всю историю Единой лиги Алексеем Шведом, капитаном команды Сергеем Моней и Егором Вяльцевым. Швед остается в составе популярного клуба до завершения сезона 2022/23, Моня и Вяльцев продлили контракты на год, то же самое касается и Букера.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Продление контракта - отличная новость! В минувшем сезоне мне было комфортно в "Химках", но, к сожалению, завершить официальные турниры мы не смогли, - цитирует Букера клубная пресс-служба. - Это обстоятельство дает мне возможность вернуться и завершить начатое. В "Химках" мне и моей семье все нравилось, поэтому все в порядке. Для меня главное - чувствовать себя уверенно и комфортно. У нас есть хороший шанс добиться значимых результатов и продолжить с того момента, на котором мы приостановились.

Того Девина Букера, который выступает за "Химки", не стоит путать с его полным тезкой и однофамильцем из клуба НБА "Финикс". Наш Букер - на пять лет постарше, он выпускник американского Клемсонского университета (штат Южная Каролина), до переезда в Россию играл в чемпионатах Франции и Германии. В подмосковной команде - с июля 2019 года.

За сезон Букер провел в официальных турнирах за "Химки" 46 матчей, при этом 45 (!) раз выходил в стартовой пятерке. Основные статистические показатели в среднем за игру - 12,3 очка и 4,5 подбора. Личные бомбардирские рекорды: в Единой лиге - 27 очков против "Нижнего Новгорода", в Евролиге - 24 очка против немецкой "Альбы". Букер был признан самым ценным игроком Единой лиги в феврале этого года и получил звание MVP 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Комментарий

Римас Куртинайтис, главный тренер БК "Химки"

- Очень рад, что Девин остался в команде. Он хорошо провел прошлый сезон, думаю, это был лучший год в его карьере. Оставил хорошее впечатление о себе у всех болельщиков, тренеров, коллег по команде. У него большой потенциал. И думаю, что второй год с теми же партнерами Букеру удастся еще лучше. Мастерства у него для этого достаточно.

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