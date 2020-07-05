Новости

Британия инвестирует в исследование долгосрочных последствий COVID-19 16:44
Фанаты "Гарри Поттера" присоединились к травле Джоан Роулинг 16:43
Видео: Наталия Орейро завела Instagram и опубликовала "русский" пост 16:31
Болгарские полицейские вышли на акцию протеста из-за условий труда 16:25
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков 16:15
Фото: певица МакSим восстанавливается после тяжелой автокатастрофы 16:09
Сторонница Олимпиады в Токио Юрико Коике близка к победе в выборах мэра 16:08
Китайцы поддерживают кандидатуру Канье Уэста в президенты США 15:55
Губернатор Токио Юрико Коикэ победила на выборах и остается на второй срок 15:54
В Петербурге открыт памятник морякам, погибшим в Баренцевом море 15:44
Эдуар Филипп снова стал мэром Гавра 15:42
Пять пилотов "Формулы-1" отказались преклонять колено на Гран-при Австрии 15:13
Брутальный броневик "Коналю-330". УАЗ, который выпускали серийно 15:00
COVID-19 обрушит рождаемость в Италии 14:46
Около 10 тысяч военнослужащих мобилизованы на борьбу с наводнением в Японии 14:37
В Берлине станцию метро назовут в честь русского композитора 13:49
В Латинской Америке проходят первые с начала пандемии выборы 13:49
В Кирове ребенок выпал из окна 5 этажа и выжил 13:44
Пострадавший при обрушении в Зуевке находится в тяжелом состоянии 13:08
"Оренбург" получил разрешение на проведение матча против "Рубина" 13:03
В Крыму и Севастополе число выявленных случаев COVID-19 превысило 1000 13:03
Вертолет сел на МКАД из-за крупной автоаварии 12:44
Какие онлайн-мероприятия подготовили "Московские сезоны" 12:42
В Бразилии отказались от обязательного ношения масок в общественных местах 12:31
Эксперты: Население стало хуже соблюдать правила самозащиты от COVID-19 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
05.07.2020 16:25
Рубрика: В мире

Болгарские полицейские вышли на акцию протеста из-за условий труда

Текст: Александр Гацак (София)

В день своего профессионального праздника полицейские Болгарии вышли на акцию протеста перед зданием МВД республики.

В парламенте Болгарии разгорелся скандал из-за необходимости ношения масок

Как сообщают местные СМИ, сотрудники правоохранительных органов организовали митинг в знак несогласия с некомпетентными действиями своих коллег из департамента "Нормативно-правовая деятельность". В первую очередь, недовольство собравшихся вызвано несправедливым, по их мнению, размером оплаты сверхурочных часов.

"Мы протестуем, потому что в очередной раз дошло до того, что мы не можем разрешить с руководством наболевшие вопросы, скопившиеся за много лет", - заявил один из организаторов мероприятия. По его словам, департамент, отвечающий за благосостояние полицейских, неверно преподносит информацию министру внутренних дел.

Митингующие категоричны в том, что если компромисс не будет найден в ближайшие дни, протесты продолжатся.

В мире Европа Болгария

Главное сегодня

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
По факту гибели рабочих на стройке в Кировской области возбудили дело
Кабмин выделил 7,45 млрд руб. медикам, работающим с больными COVID
Какие страны вновь ввели ограничения из-за COVID-19
В Балтиморе толпа протестующих отправила в залив памятник Колумбу
"Автономная зона" в центре Сиэтла перешла под контроль властей США
Устоит ли на Аляске памятник правителю Русской Америки