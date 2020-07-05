Болгарские полицейские вышли на акцию протеста из-за условий труда

В день своего профессионального праздника полицейские Болгарии вышли на акцию протеста перед зданием МВД республики.

Как сообщают местные СМИ, сотрудники правоохранительных органов организовали митинг в знак несогласия с некомпетентными действиями своих коллег из департамента "Нормативно-правовая деятельность". В первую очередь, недовольство собравшихся вызвано несправедливым, по их мнению, размером оплаты сверхурочных часов.

"Мы протестуем, потому что в очередной раз дошло до того, что мы не можем разрешить с руководством наболевшие вопросы, скопившиеся за много лет", - заявил один из организаторов мероприятия. По его словам, департамент, отвечающий за благосостояние полицейских, неверно преподносит информацию министру внутренних дел.

Митингующие категоричны в том, что если компромисс не будет найден в ближайшие дни, протесты продолжатся.