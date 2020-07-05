Боттас выиграл стартовый Гран-при чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1"

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем первого в сезоне Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Россиянин Даниил Квят сошел в самом конце гонки.

Гран-при Австрии обернулось большим количеством сходов. До финиша сумели добраться лишь 11 из 20 болидов, а самые интересные события развернулись в конце. Хотя еще в самом начале Гран-при Австрии из борьбы выбыл Макс Ферстаппен, у которого возникли проблемы с надежностью техники.

А в конце гонки из-за отвалившегося колеса болида "Альфа Ромео" Кими Райкконена на трассе появилась машина безопасности. После рестарта в гонке лидировали два "Мерседеса" - Боттаса и Льюиса Хэмилтона, которого начал стремительно настигать Александер Албон из "Ред Булл". И в одном из поворотов он было обошел британца, но тот вбил его с трассы, за что потом получил от судей штраф в пять секунд. Это в итоге стоило действующему чемпиону места на подиуме.

Гонку выиграл Боттас, вторым стал Шарль Леклер из "Феррари", а третьим - Ландо Норрис из "Макларена". Квят до последнего боролся за место в десятке, однако его опередил Себастьян Феттель, а незадолго до финиша у россиянина лопнула задняя покрышка.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет также на австрийской трассе в Шпильберге. Заезды состоятся 10-12 июля.