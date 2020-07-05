Британия инвестирует в исследование долгосрочных последствий COVID-19

Минздрав Великобритании заявил 5 июля, что в изучение долгосрочного влияния коронавируса на пациентов будет вложено 8,4 миллиона фунтов (10,49 миллиона долларов).

"По мере того, как мы ведем борьбу с коронавирусом, мы узнаем все больше и больше, причем не только о краткосрочном его влиянии на здоровье, но и про отдаленное воздействие заболевания на физическое и ментальное здоровье", - отметил министр здравоохранения Соединенного королевства Мэтт Хэнкок.

В изучении долгосрочных последствий, которыми займется Университет Лестера, будут задействованы 10 тысяч пациентов.

В последнее время ученые во многих странах все чаще приходят к выводу, что коронавирус проникает не только в легкие, но в другие органы, в частности в мозг, приводя к неврологическим нарушениям, а также вызывает почечную, печеночную недостаточность. Есть предположения, что вирус может задержаться в организме на долгие годы.