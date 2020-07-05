Наступившую неделю нельзя назвать насыщенной с точки зрения крупных макрособытий, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Это может стать поводом для продаж рисковых активов, так как ухудшение эпидемиологической обстановки выйдет на первый план, а оснований полагать, что она начнет улучшаться, на данный момент нет.

Влияние будет и на российский рынок - фондовые индексы продолжают следовать за глобальными трендами, а рубль - за нефтяными котировками, которые в отсутствие важных публикаций тоже остаются под влиянием ожиданий восстановления мировой экономики. Кадулин оценивает диапазон курса российской валюты на этой неделе в 69-70,5 рубля за доллар в отсутствие выраженного негатива на рынках, но с учетом сезонного ухудшения платежного баланса и продолжающихся валютных интервенций.

Биржа

Основной фактор, влияющий на настроения инвесторов, - снова коронакризис, говорит старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. По его мнению, не стоит ожидать новых массовых локдаунов, однако новый виток роста масштабов кризиса ставит под сомнение скорое восстановление экономической активности, а значит, это будет служить препятствием для роста акций многих отраслей. В первую очередь, транспорта и туризма, но также промышленности и банков.

Нефть

В начале июня цена на нефть Brent достигла 40 долларов за баррель благодаря восстановлению спроса по мере выхода экономик из карантинных ограничений и ожидания того, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи примерно на 10 млн баррелей в день до конца июля, отмечает аналитик департамента операций на финансовых рынках СМП-банка Константин Фенченко. Но споры между экспортерами продолжаются. Основная интрига разовьется между взглядами Саудовской Аравии и России на проблему сокращения добычи нефти, считает Фенченко. По его мнению, в то время как Саудовская Аравия готова продлить сокращение добычи до конца года, Россия планирует вернуться как можно быстрее к докризисным уровням добычи нефти. С учетом этого можно ожидать колебаний цены барреля Brent в диапазоне 38-42 долларов до прояснения планов ОПЕК+ в конце июля.