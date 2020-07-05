Новости

Пять пилотов "Формулы-1" отказались преклонять колено на Гран-при Австрии 15:13
Брутальный броневик "Коналю-330". УАЗ, который выпускали серийно 15:00
COVID-19 обрушит рождаемость в Италии 14:46
Около 10 тысяч военнослужащих мобилизованы на борьбу с наводнением в Японии 14:37
В Берлине станцию метро назовут в честь русского композитора 13:49
В Латинской Америке проходят первые с начала пандемии выборы 13:49
В Кирове ребенок выпал из окна 5 этажа и выжил 13:44
Пострадавший при обрушении в Зуевке находится в тяжелом состоянии 13:08
"Оренбург" получил разрешение на проведение матча против "Рубина" 13:03
В Крыму и Севастополе число выявленных случаев COVID-19 превысило 1000 13:03
Вертолет сел на МКАД из-за крупной автоаварии 12:44
Какие онлайн-мероприятия подготовили "Московские сезоны" 12:42
В Бразилии отказались от обязательного ношения масок в общественных местах 12:31
Эксперты: Население стало хуже соблюдать правила самозащиты от COVID-19 12:22
По факту гибели рабочих на стройке в Кировской области возбудили дело 12:22
Путин поздравил Трампа с Днем независимости США 12:19
Кабмин выделил 4,14 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест 12:15
В Кировской области рухнули перекрытия на стройке, есть погибшие 11:57
Президент поздравил жителей Калмыкии с юбилеем республики 11:44
После удара молнии 16-летний российский вратарь попал в реанимацию 11:40
ЕС: Тегеран запустил механизм урегулирования споров по ядерной сделке 11:25
В Москве замечены дикие кабаны 11:15
Индия вновь откроет Тадж-Махал для посетителей 11:04
Исследование: Обоняние и вкус возвращаются не у всех переболевших COVID-19 11:03
В Москве число новых заболевших COVID-19 сократилось почти на 40% 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
05.07.2020 14:46
Рубрика: В мире

COVID-19 обрушит рождаемость в Италии

Текст: Нива Миракян (Рим)

Апеннины столкнутся с серьезным снижением рождаемости в результате пандемии коронавируса, говорится в ежегодном докладе Национального института статистики (ISTAT).

В документе отмечается, что быстрое падение рождаемости в Италии может приобрести еще большее ускорение в период пост-COVID. В прошлом году этот показатель в стране достиг своего исторического минимума с момента образования единого итальянского государства в 1861 году - тогда на свет появилось лишь 435 тысяч человек, причем почти 20 процентов детей родились у матерей-иностранок. Согласно расчетам специалистов, число новорожденных в Италии в текущем году может снизиться более чем на 10 тысяч и составить 426 тысяч.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
В Италии могут закрыть американские университеты

В своем анализе ученые базируются на атмосфере неопределенности и страха, которую спровоцировала пандемия. Эксперты также обращают внимание на то, что турбулентность рынка труда, оказывающая негативные воздействие на занятость, является дополнительным барьером для итальянцев, планировавших в недавнем прошлом завести детей. Теперь многим им, похоже, придется отказаться от этой затеи по экономическим причинам, отмечают исследователи. По их пессимистическим прогнозам, в 2021 году снижение рождаемости продолжится и достигнет угрожающей отметки 396 тысяч.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
По факту гибели рабочих на стройке в Кировской области возбудили дело
Кабмин выделил 7,45 млрд руб. медикам, работающим с больными COVID
Какие страны вновь ввели ограничения из-за COVID-19
В Балтиморе толпа протестующих отправила в залив памятник Колумбу
"Автономная зона" в центре Сиэтла перешла под контроль властей США
Устоит ли на Аляске памятник правителю Русской Америки