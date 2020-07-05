COVID-19 обрушит рождаемость в Италии

Апеннины столкнутся с серьезным снижением рождаемости в результате пандемии коронавируса, говорится в ежегодном докладе Национального института статистики (ISTAT).

В документе отмечается, что быстрое падение рождаемости в Италии может приобрести еще большее ускорение в период пост-COVID. В прошлом году этот показатель в стране достиг своего исторического минимума с момента образования единого итальянского государства в 1861 году - тогда на свет появилось лишь 435 тысяч человек, причем почти 20 процентов детей родились у матерей-иностранок. Согласно расчетам специалистов, число новорожденных в Италии в текущем году может снизиться более чем на 10 тысяч и составить 426 тысяч.

В своем анализе ученые базируются на атмосфере неопределенности и страха, которую спровоцировала пандемия. Эксперты также обращают внимание на то, что турбулентность рынка труда, оказывающая негативные воздействие на занятость, является дополнительным барьером для итальянцев, планировавших в недавнем прошлом завести детей. Теперь многим им, похоже, придется отказаться от этой затеи по экономическим причинам, отмечают исследователи. По их пессимистическим прогнозам, в 2021 году снижение рождаемости продолжится и достигнет угрожающей отметки 396 тысяч.