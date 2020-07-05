Этим летом отправить ребенка в детский лагерь или санаторий можно будет только в пределах региона проживания. Такие требования в связи с COVID-19 выпустил Роспотребнадзор. Исключение сделано лишь для детей, которые проживают в Арктике. Дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя могут отдыхать в пограничных с ними регионах. Также придется пока забыть о дискотеках и посиделках у костра во время летнего отдыха.

От дискотек во время летнего отдыха пока придется воздержаться. Фото: РИА Новости

"Мы включили сюда (в санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям для детей и молодежи. - Прим. ред.) и усиление контроля за состоянием здоровья, и усиление дезинфекционного режима, и дистанцирование, и требования к организации питания и режиму обеззараживания - целый ряд мер, которые, мы уверены, позволит сделать отдых безопасным и направленным на оздоровление детей", - объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Группы могут заполняться только на 50%. Не допускается открытие лагерей палаточного типа. Детям должны быть обеспечены безопасный отдых и дистанцирование при посещении общих мест пользования и приеме пищи. Не допускаются массовые мероприятия.

Их запретили и в школах. Также в школах за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором будут проводиться занятия по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (физкультура, изобразительное искусство, физика и т.п.).

Исключение сделано только для жителей Арктики - они могут отправлять детей на юг

Образовательные учреждения будут работать по специально разработанному графику уроков, перемен, составленному для минимизации контактов между учениками. Проветривание рекреаций и коридоров в школах должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.