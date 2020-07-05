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05.07.2020 05:05
Рубрика: Общество

Подтвердилась догадка о способности животных чуять землетрясения

Текст: Ольга Орлова

Люди давно догадывались, что животные чувствуют приближение землетрясения. Об этом говорил их многовековой опыт общения. Но только сейчас удалось научно доказать способность животных предугадывать землетрясение.

Ученые Института изучения поведения животных Общества Макса Планка провели эксперимент, для чего выбрали небольшую ферму, расположенную в сейсмически активной зоне Италии. Ее обитателей - шесть коров, пять овец и двух собак - снарядили датчиками скорости.

Фото: wikimedia.org
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Наблюдение за поведением животных продолжалось многие месяцы. За это время в районе "испытаний" произошло 18 тысяч землетрясений разной магнитуды. Из них были отобраны те, которые повлекли за собой статистически значимые подвижки почвы на выбранной ферме. Затем с помощью компьютерных программ исследователи проанализировали . поведение животных в дни ощутимых толчков на ферме и ближайшей окружности.

Как уточняют сами ученые, для оценки данных была применена эконометрическая методика, используемая для анализа поведения инвесторов на рынке. Результаты показали, что поведение животных менялось за двадцать или менее часов до землетрясения, причем, чем ближе объекты исследования находились к эпицентру, тем раньше они проявляли необычное поведение. Любопытно, что наиболее четкие данные ученые могли получить, наблюдая за всеми подопытными животными одновременно, а не индивидуально за каждым.

Разработка ученых может быть использована при создании прототипа системы раннего предупреждения колебаний земной коры. Компьютер отслеживает нестандартность поведения контрольной группы чипированных животных, и если они ведут себя беспокойно более чем 45 минут, компьютер подает сигнал тревоги.

Теперь ученым предстоит докопаться до выяснения механизмов, как именно животным удается предчувствовать землетрясение.

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