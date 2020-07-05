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05.07.2020 15:42
Рубрика: В мире

Эдуар Филипп снова стал мэром Гавра

Текст: Юрий Когалов

Буквально пару дней назад ушедший в отставку с поста премьер-министра Франции Эдуар Филипп уже стал мэром Гавра. Эту должность он занимал и до того, как возглавил правительство, напоминает Le Figaro.

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Примечательно, что еще на прошлых выходных, когда в городе прошел второй тур муниципальных выборов, его кандидатуру поддержали почти 59 процентов избирателей. Сегодня же он мэром стал благодаря поддержке 47 из 59 членов муниципального совета.

"Я хотел бы поблагодарить всех за оказанное мне доверие. Для меня это шанс внести свой вклад в развитие города, который я люблю", - заявил бывший премьер. При этом он обратил внимание на низкую явку во время выборов. "Мы не можем быть удовлетворены этим. Мы часто говорим о правах граждан, но мы не должны забывать и об обязанностях, участие в голосовании является формой гражданского долга", - отметил Филипп.

Мэром Гавра политик стал во второй раз, прежде он возглавлял город с 2010 по 2017 год.

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