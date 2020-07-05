Эксперты: Население стало хуже соблюдать правила самозащиты от COVID-19

Население стало хуже соблюдать правила противоэпидемической защиты - в частности, ношение масок и перчаток в людных местах. Об этом косвенно свидетельствуют данные продаж средств защиты.

"В аптеках упала продажа медицинских масок, санитайзеры возвращаются практически к тем объемам продаж, которые были до пандемии и пикового спроса на них", - сообщили в DSM Group.

В то же время в Роспотребнадзоре призывают не ослаблять меры предосторожности от заражения коронавирусом.

"Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью", - говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

Кроме того, как отмечают в Роспотребнадзоре, по-прежнему необходимо обращать особое внимание на проведение дезинфекции в транспортных узлах и непосредственно в транспорте, придерживаться специального режима по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания.

"Подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.