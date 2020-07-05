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05.07.2020 11:25
Рубрика: В мире

ЕС: Тегеран запустил механизм урегулирования споров по ядерной сделке

Текст: Максим Макарычев

Тегеран запустил "механизм урегулирования споров", недавно встроенный в ядерную сделку, которая была заключена с Ираном в 2015 году. Исламскую Республику (ИРИ) беспокоят вопросы соблюдения ее положений Францией, Германией и Великобританией, сообщил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Джозеп Боррелл.

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По словам Борелла, он получил письмо от министра иностранных дел Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа, в котором говорится об озабоченности Ирана в отношении вопросов реализации сделки Парижем, Берлином и Лондоном. Борелл заявил, что Евросоюз по-прежнему полон решимости продолжать работать с подписантами ядерного соглашения (JCPOA) и международным сообществом, чтобы сохранить сделку, сообщает POLITICO.

В январе европейские разработчики соглашения включили в документ положение о механизме разрешения споров, которое нацелено на то, чтобы заставить Иран вернуться к соблюдению обязательств или, в противном случае, потенциально столкнуться с возобновлением международных санкций. Позже они приостановили действие данного положения. Механизм урегулирования споров предполагает, что любая сторона сделки может передать вопросы о ее несоблюдении в Совместную комиссию, в которой участвуют представители всех сторон, подписавшие соглашение, а также представители Европейского Союза. Иран предлагает ввести 30-дневный двухэтапный процесс для решения вопроса урегулирования споров с возможностью продления его сроков. Если решение по урегулированию споров не будет достигнуто, сделка, отмечают в ИРИ, может быть расторгнута.

Соглашение, известное как Совместный комплексный план действий (JCPOA) и подписанное Россией, Ираном, Китаем, Соединенными Штатами, Великобританией, Германией и Францией в 2015 году, оказалось под угрозой после одностороннего решения президента США Дональда Трампа о выходе из него в 2018 году. С тех пор Тегеран отказался от ключевых компонентов ядерной сделки, особенно в части ограничений, установленных для обогащения урана и запуска центрифуг.

Ранее Тегеран угрожал выйти из этой сделки, а также из глобального Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но не предпринял никаких шагов в этом направлении.

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