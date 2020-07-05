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05.07.2020 23:29
Рубрика: Спорт

В надежных руках

Гандболистка Вяхирева претендует на награду IHF
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
Правая полусредняя сборной России Анна Вяхирева, которая была признана лучшим игроком 2019 года по версии портала Handball Planet, претендует на аналогичное звание по версии Международной федерации гандбола. Победитель определится по итогам голосования на сайте IHF.
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Конкуренцию Вяхиревой составят три представительницы Нидерландов и одна норвежка. Кандидатом на звание лучшего тренера женских команд по итогам года является главный тренер сборной России испанец Амброс Мартин.

Наша команда в 2019 году завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Вяхирева и Мартин уже на клубном уровне с "Ростов-Доном" выиграли чемпионат, Кубок c Суперкубком России и дошли до финала Лиги чемпионов.

В мужских номинациях представители России не попали в список претендентов. Отметим, что в 1994 году лучшим гандболистом стал Талант Дуйшебаев. А в 2009-м лучшим тренером женских команд признали Евгения Трефилова.

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