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05.07.2020 22:41
Рубрика: Культура

Как здорово, что все в онлайне собрались

Грушинский впервые прошел на виртуальной площадке
Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
Под Самарой и на десятках площадок по всей стране впервые в онлайн-формате прошел 47-й международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Побиты новые рекорды: расширены границы фестиваля, а число авторов-участников выросло в два раза.
Фанаты "груши" почувствовали атмосферу фестиваля и в этом году. Фото: Анна Шепелева Фанаты "груши" почувствовали атмосферу фестиваля и в этом году. Фото: Анна Шепелева
Фанаты "груши" почувствовали атмосферу фестиваля и в этом году. Фото: Анна Шепелева

Пандемия не позволила в этом году провести "Грушу" в прежнем месте - на живописной поляне Мастрюковских озер. Было много сомнений, но фестиваль все-таки решили не переносить на год, а собрать в виртуальном пространстве в традиционное время - первые выходные июля. Пусть без "обнимашек", как выразился знаменитый бард, председатель худсовета фестиваля Олег Митяев, но по возможности воспроизведя дух ежегодного сбора у костра с гитарами. Туристов предупредили заранее - въезд на поляну запрещен. Костер на этот раз каждый зажигал у себя на даче, на природе за городом. Самые активные разбивали палатки на интерактивной карте "Груши", регистрируясь в любимых лагерях, чтобы общаться в чате со старыми друзьями и знакомиться с новыми.

- От такого формата фестиваль даже выиграл. Мы получили в два раза больше заявок, чем в прошлые годы - 530. Раньше нельзя было подать заявку удаленно, - пояснила руководитель самарского областного Грушинского клуба Анна Шарафиева.

Фото: Наталья Кореновская / Театр-фестиваль "Балтийский дом"
Театр-фестиваль "Балтийский дом" озвучил планы на будущий сезон

Значительно расшились география участников: присоединился Калининград, Чукотка, Байкал, другие регионы. Фестиваль стал по-настоящему международным. Были гости из Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско, Парижа, Торонто... На сайте и в соцсетях к площадке присоединились сотни тысяч человек. При этом у зрителей была возможность в хорошем качестве и с картинкой крупным планом прослушать все выступления. И каждый был как бы в первом ряду.

Благодаря такому масштабу именно песня, а не антураж, стала главной на фестивале. В то же время страсти никуда не делись, участники могли переживать за конкурсантов, наблюдать за работой жюри, оставлять свои комментарии. Выступления транслировались одновременно в четырех видеоокнах в течение четырех дней. У слушателей, как и раньше, была возможность "переходить" от сцены к сцене. Новинкой фестиваля стал "Проект Института Пушкина онлайн", он был доступен в четвертом окне "Литературная гостиная".

Жюри под председательством Александра Городницкого в этом году подняло планку качества стихотворного текста. И, судя по песням 14 лауреатов, со своей задачей справилось. Родилась идея проводить в течение года творческие поэтические мастерские.

На вечернем субботнем гала-концерте, немалая часть которого прошла на копии грушинской сцены-гитары, но в Подмосковье, зрители услышали не только лауреатов, но и своих любимых авторов: Александра Городницкого, Олега Митяева, Татьяну и Сергея Никитиных, Галину Хомчик.

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