Губернатор Токио Юрико Коикэ победила на выборах и остается на второй срок

Действующий губернатор Токийского столичного округа Юрико Коикэ победила на состоявшихся 5 июля выборах, набрав порядка 60 процентов голосов. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK, ссылаясь на проведенные ею экзит-полы.

Ранее действия губернатора Коикэ в ходе борьбы с коронавирусом заслужили высокую оценку и даже аплодисменты жителей Токио. Кроме того, японская столица готовится сейчас к проведению летом 2021 года Олимпийских игр, перенесенных на год из-за коронавируса. Эта подготовка координируется в том числе и губернатором.

Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (14:00 Мск) 5 июля. Коикэ-сан уже выступила по телевизору, пообещав сделать все необходимое для борьбы с коронавирусом. Ее заявление особенно актуально, учитывая, что уже четвертый день в Токио фиксируется более ста случаев заболевания коронавирусом в день. По этой причине губернатор призвала жителей воздержаться от посещения увеселительных кварталов с питейными и развлекательными заведениями.

Также Коикэ-сан предложила создать в Токио Центр по предотвращению заболеваний, оснащенный самой современной техникой.

На пост губернатора столичного округа претендовали помимо Коикэ, еще 21 кандидат, среди которых были как политики, например выдвиженец от оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Кэндзи Уцуномия, набравший около 20 процентов голосов, так и самые разные люди, часть из которых зарегистрировалась, похоже, исключительно чтобы привлечь к себе внимание, как, например, блоггер, снявшаяся для предвыборного плаката обнаженной, прикрывшись лишь медицинскими масками.