Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев узнали имена своих соперников по выставочному турниру Thiem's 7, который организовал третья ракетка мира, австриец Доминик Тим. Соревнования пройдут в Кицбюэле в период с 7 по 11 июля.

Согласно жеребьевке вторая ракетка России и 14-й номер рейтинга АТР Андрей Рублев на групповом этапе сыграет с самим Тимом, немцем Яном-Леннардом Штруффом и норвежцем Каспером Руудом.

Карену Хачанову, занимающему 15-ю строчку мирового рейтинга, предстоит встретиться с Маттео Берреттини из Италии (8-я ракетка мира), Роберто Баутиста-Агутом из Испании (12) и Деннисом Новаком из Австрии.

На трибунах за участников смогут поболеть зрители. Но на каждую игровую сессию - дневную и вечернюю - в продаже будет доступно только по 500 билетов, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.

Призовой фонд турнира составит 333 тысячи долларов.