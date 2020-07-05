Постановление правительства Республики Хакасия от 30 июня 2020 года № 347 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от ЧС"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "30 июня" заменить словами "12 июля";

2) в пункте 3:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) временного приостановления:

проведения на территории Республики Хакасия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением: оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организации спортивной подготовки на объектах спорта (при условии загрузки объекта не более 25% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения); организации тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Хакасия по видам спорта при условии соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 5 метров);

посещения гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений (за исключением: разрешенных настоящим постановлением случаев осуществления занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе; оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организации спортивной подготовки на объектах спорта (при условии загрузки объекта не более 25% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения); организации тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Хакасия по видам спорта при условии соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 5 метров);

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, независимо от форм собственности;

оказания всех видов плановой медицинской помощи в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах, а также за исключением:

осмотра детей, направляющихся на санаторно-курортное лечение;

иммунизации детского населения в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям;

иммунизации взрослого населения в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям;

обследования граждан для направления на оказание высокотехнологической медицинской помощи;

обследования граждан в целях направления на лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий;

оказания с медицинской помощи при лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий;";

в подпункте 2 слова "30 июня" заменить словами "12 июля";

в абзаце первом подпункта 3 слова "30 июня" заменить словами "12 июля";

в абзаце первом подпункта 4 слова "30 июня" заменить словами "12 июля";

в подпункте 5 слова "30 июня" заменить словами "12 июля";

в подпункте 6 слова "30 июня" заменить словами "12 июля";

3) в пункте 4:

абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане), в возрасте старше 65 лет в периоды с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:";

в подпункте 4:

в абзаце шестом слова "субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), указанных в приложении 3 к настоящему постановлению" заменить словами "иностранных государств";

в абзаце седьмом слова "субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), указанных в приложении 3 к настоящему постановлению," исключить;

4) в подпункте 1 пункта 8 слова "30 июня" заменить словами "12 июля";

5) в абзаце первом пункта 18 слова "а также с территории субъектов Российской Федерации (отдельных муниципальных образований), указанных в приложении 3 к настоящему постановлению," исключить;

6) приложение 3 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2020 года.

Положения абзацев пятого-одиннадцатого подпункта 1 пункта 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в редакции настоящего постановления) распространяются на правоотношения, возникшие с 16 июня 2020 года.

Положения абзаца первого подпункта 1 пункта 4 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в редакции настоящего постановления) распространяются на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







