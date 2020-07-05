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05.07.2020 23:22
Рубрика: Спорт

Армейское игристое

ЦСКА стал чемпионом России
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Столичный выпуск № 145(8199)
Федерация хоккея России приняла решение объявить победителя и призеров чемпионата страны по хоккею.
По итогам регулярного чемпионата ЦСКА выиграл Кубок Континента, набрав 94 очка. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС По итогам регулярного чемпионата ЦСКА выиграл Кубок Континента, набрав 94 очка. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
По итогам регулярного чемпионата ЦСКА выиграл Кубок Континента, набрав 94 очка. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: iStock
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Напомним, что проведение матчей Кубка Гагарина было завершено из-за пандемии коронавируса. Согласно заявлению ФХР, в сезоне 2019/20 по решению ФХР и КХЛ был установлен особый порядок определения призеров турнира, согласно которому основополагающим являлись принципы спортивной справедливости, учитывались результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф, принимались в расчет все доступные статистические данные, положения регламентов лиг в сезоне не имели превалирующего значения при определении победителей и призеров.

В итоге чемпионом страны был назван клуб ЦСКА, второе место заняли казанский "Ак Барс" и питерский СКА, "бронзу" получат хоккеисты столичного "Динамо".

Хоккеисты ЦСКА получат золотые медали, "серебро" разделили игроки казанского "Ак Барса" и питерского СКА, "бронза" - у столичного "Динамо

Вот как прокомментировал итоги сезона президент ЦСКА Игорь Есмантович:

- ЦСКА готовился к полноценному сезону, но пандемия приостановила поход за вторым Кубком Гагарина. С пониманием относимся к этому чемпионству и очень довольны и рады, потому что клуб это заслужил. Хотя многие скептики говорят о том, что чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина должна быть одна команда, ЦСКА всегда был категорически против этой версии. Мы выиграли "регулярку", прошли первый круг плей-офф, И этого достаточно, мне кажется, для того, чтобы федерация приняла разумное решение.

Между тем

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков лиги обсуждают вопрос участия спортсменов в Олимпийских играх.Об этом информирует известный инсайдер Пьер Ле Брюн в своем Twitter.

По его словам, этот вопрос рассматривается в рамках переговоров об условиях продления коллективного соглашения.

- В предлагаемое коллективное соглашение включен пункт о возвращении НХЛ на Олимпийские игры, - отметил журналист.

Если соглашение будет достигнуто и пройдут успешные переговоры с МОК, то игроки лиги смогут принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов.

Напомним, что хоккеисты НХЛ пропустили последнюю зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2019/2020

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