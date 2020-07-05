В налоговую - без записи

С 6 июля при посещении налоговых инспекций не потребуется предварительная запись, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Операционные залы территориальных налоговых органов будут работать с 9.00 до 18.00 по понедельникам и средам, с 9.00 до 20.00 по вторникам и четвергам, а также с 9.00 до 16.45 по пятницам. Суббота и воскресенье - выходные дни. Исключением из такого графика работы станут налоговые инспекции, на территории которых был введен карантин из-за выявленных случаев коронавируса.

На работу вышли почти все

Индекс открытости экономики в регионах России вырос до 96,9% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина, сообщает минэкономразвития. Это означает, что доля работников, не находящихся под ограничением из-за коронавируса, практически сравнялась с общим количеством экономически активного населения. По состоянию на 3 июля, по оценкам ведомства, 17 регионов перешли на первый этап снятия ограничений, 62 региона - на второй. В конце апреля 28 процентов рабочих мест (15 млн человек) в стране оставались под ограничениями. Сейчас их количество снизилось до 1,6 млн человек.

Мясо и рыба подешевели

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала снижение цен на ряд социально значимых продуктов. Так, с апреля килограмм свинины подешевел на 14 рублей, мороженой рыбы с мая - на 16 рублей, а лук - на 7 рублей. А цены на говядину, муку, масло подсолнечное и сливочное, макаронные изделия и молоко остаются стабильными. По отдельным товарам снижение цен обусловлено сезонностью, по другим стоимость выровнялась благодаря рыночным механизмам, считают в ФАС.

Оборот общепита сократился вдвое

Оборот сферы общественного питания - ресторанов, баров и кафе - в мае 2020 года снизился на 52,1 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 65,1 млрд рублей, сообщили в Росстате. Рестораны частично перешли на дистанционное обслуживание клиентов, а общепит в отелях пострадал больше - падение в мае (год к году) составило 87,1%. Основной причиной стало не столько исчезновение туристического потока, сколько сокращение числа деловых командировок. Впрочем, в сравнении с апрелем во многих регионах в мае уже зафиксирован рост выручки от проживания в гостиницах, хостелах и отелях.

Цитата

Евгений Дитрих, министр транспорта:

"Нам бы хотелось попробовать использовать те механизмы, которые сейчас минстрой в жилищном строительстве применяет. Это привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя (в виде выпуска "народных облигаций" для строительства транспортных объектов. - Прим. ред.). Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов. Разные механизмы мы прорабатываем и в июле будем готовы их доложить".