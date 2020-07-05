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05.07.2020 15:34
Рубрика: Культура

Художник Юрий Купер отмечает свое 80-летие

Текст: Иван Владимиров
Как раз в эти дни в Академии изящных искусств во Флоренции проходит выставка Юрия Купера "Сфумато". Приуроченная к юбилею художника, она открылась в начале марте, чтобы закрыться на следующий день из-за введения карантина на время пандемии. Открывшаяся вновь после отмены ограничений на публичные мероприятия, она подчеркнула связь Купера с традициями Италии: от Ренессанса (Юрий Купер даже своему роману, изданному в 2015 году, дал имя живописной техники, придуманной Леонардо, - "Сфумато") до мастеров Arte Povera.
Фото: Виктор Великжанин/ТАСС Фото: Виктор Великжанин/ТАСС
Фото: Виктор Великжанин/ТАСС

Впрочем, искусство самого Купера бедным не назовешь. Не только потому, что Юрий Купер - один из успешных авторов, который может похвастаться выставками в известных галереях Старого и Нового Света (для Флоренции работы дали швейцарская галерея Патрика Крамера (Женева) и московские коллекционеры Инна Хегай, Ольга Шепельская и Андрей Ефремов), но и в музеях, в том числе и ГМИИ им. А.С.Пушкина. Старые молотки, кисти, скребки и тюбики краски на его полотнах написаны почти в монохромной гамме, в которой преобладает серебро всех оттенков, оставляют впечатление монументальной величественности. Это такие вещи в себе, чья герметичность превращает их не столько в выразительные "руины", хранящие память о прошлом, сколько в знаки "старины". В отличие от художников Arte Povera, Купер избегает любых отсылок не только к социальной проблематике, но и вообще к современности. Причем, современность для него простирается достаточно далеко, вплоть до начала ХХ века: по крайней мере, судя по его интервью разных лет, он дистанцируется равно и от авангарда, и от концептуального искусства.

Фото: предоставлено организаторами выставки
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Кроме живописи, которую он любит страстно, и графики (для "Книги Иова" и "Книги Экклезиаста" художник сделал иллюстрации и переплет), Купер много работает в театре. И весьма успешно. Он был номинирован на "Золотую маску" как художник-постановщик оперы "Борис Годунов", которую в 2007 году поставил в Большом театре Александр Сокуров. С режиссером Сокуровым Юрий Купер работал и над фильмом "Солнце": делал эскизы воздушных боев и бомбежки Токио для компьютерной группы фильма.

Внешняя аскетичность его театральных проектов обманчива. К примеру, постановка Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" в римском театре Арджентина в 1988 году, на которой Юрий Купер был художником, тянула на полноценный блокбастер.

От оформления спектаклей до оформления интерьеров не один шаг. Но Купер прошел этот путь стремительно. Среди самых известных его проектов - интерьеры Сретенского монастыря на Лубянке, созданные в 2012 году. Выставка в Академии художеств во Флоренции позволяет увидеть метаморфозы художественного языка одного из художника, равно уверенно себя чувствующего в Нью-Йорке, Тель-Авиве, Лондоне, Париже, Москве.

Культура Арт Живопись

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