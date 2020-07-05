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05.07.2020 11:04
Рубрика: В мире

Индия вновь откроет Тадж-Махал для посетителей

Текст: Максим Макарычев
Фото: Rupak De Chowdhuri/REUTERS Фото: Rupak De Chowdhuri/REUTERS
Фото: Rupak De Chowdhuri/REUTERS

Знаменитый индийский памятник любви 17-го века Тадж-Махал в понедельник вновь откроется для посещений.

Фото: iStock
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Тем, кто изъявит желание пройти в комплекс, придется постоянно носить маски, держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга и не трогать сверкающие мраморные поверхности, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию мемориального комплекса. Памятник, построенный в северном индийском городе Агре императором Великих Моголов шахом Джаханом для своей жены, был закрыт на три месяца из-за пандемии COVID-19. Международные рейсы остаются приостановленными, однако правительство отрыло внутреннее авиасообщение, надеясь, что туристы начнут возвращаться к посещению некоторых популярных объектов.

В Тадж-Махал будут допущены только пять тысяч туристов в день. Они будут разделены на два потока - утренний и дневной. Между ними предусмотрен перерыв для дезинфекции и санитарной обработки помещения. Отметим, что на пике Тадж-Махал посещало до 80 тысяч человек в день. В администрации комплекса дали понять, что не ожидают большого количества гостей по причине закрытия гостиниц и магазинов в ближайшем районе, а также из-за наличия в нем так называемой "зоны сдерживания", где приняты строгие ограничительные меры. В Индии эти зоны сдерживания - районы, которые определены как наиболее затронутые вирусом, - по-прежнему находятся под строгой блокировкой, с ограниченным доступом посетителей и допуском для перемещения машин с продовольствием и медикаментами.

Власти Индии также приняли решение об открытии других достопримечательностей, в частности исторического Красного Форта в Нью-Дели.

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Все это происходит на фоне резкого роста заболеваний коронавирусом в Индии. ВОЗ признала в субботу, что количество заболеваний в Индии увеличивается "угрожающими темпами". В воскресенье министерство здравоохранения Индии сообщило о рекордном однодневном всплеске заболевания: было зафиксировано 24 850 новых случаев заражения, в результате чего общее число случаев возросло до 673 165. Агра, где находится Тадж-Махал, остается наиболее пострадавшим городом в Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате страны. Рост количества инфицированных продолжается, несмотря на крайне строгие ограничительные меры, предпринятые правительством, включая закрытие десятков тысяч предприятий в стране.

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