Иран подал протест в Международный суд из-за санкций США

Иран подал официальный протест в Международный суд по поводу санкций США. Тегеран просит разобраться в том, какое воздействие оказали эти ограничения в условиях пандемии коронавируса.

"Учитывая бесчеловечные и противоречащие правам человека санкции, по предложению заместителя по правовым вопросам был подан новый протест в Международный суд относительно воздействия санкций на распространение <…> коронавируса", - приводит слова вице-президента Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди РИА Новости.

Напомним, США возобновили санкции в отношении Ирана после выхода из так называемой ядерной сделки, в которую также входят Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция. Соглашение, подписанное в 2015 году, предполагало снятие многочисленных санкций взамен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018-го Вашингтон обвинил Тегеран в невыполнении условий и вышел из договора.