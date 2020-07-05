Из сектора Газа по Израилю выпустили три ракеты

Из сектора Газа по территории Израиля, район Шар-Негев, выпущены три ракеты с промежутком примерно в один час. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Ракеты были перехвачены ПВО Израиля. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее Израиль обстреливали с территории сектора Газы 26 июня, 15 июня. Также единичные обстрелы были в мае и в марте. Последний масштабный обстрел Израиля состоялся в феврале, когда из сектора Газа было выпущено более 80 ракет. В ответ израильская сторона нанесла удары по объектам исламистских группировок на территории сектора, а также - по целям группировки "Исламский джихад" (запрещена в РФ) на юге Сирии.